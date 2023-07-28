Чтобы день начался с маленькой победы! ВСУ освободили село Старомайорское

Украинское контрнаступление продолжается. Каждый день большими усилиями ВСУ борются за каждый миллиметр украинской земли. Вчера стало известно об успехах нашей армии на поле боя.

Вечером 27 июля Владимир Зеленский опубликовал видео с военными 35 бригады и батальона терробороны Арей.

Они стояли на фоне развалин и отчитывались, что, выполняя задачу, освободили село Старомайорское. Закончили сообщение возгласом “Слава Україні!”

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Старомайорское на карте

На карте можно увидеть, где находится освобожденное село Старомайорское Волновахского района Донецкой области.

Как ВСУ освобождали Старомайорское — видео с места событий

В Украине продолжили военное положение: до какого числа и что нужно знать — в материале.

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