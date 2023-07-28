Враг безнадежно атакует Надежду в Луганской области: карта боевых действий в Украине 28 июля в режиме онлайн

Внимательность к деталям приносит не только положительные изменения на карте боевых действий, а иногда и стабильность.

Ведь для того, чтобы иметь возможность двигаться к цели, очень важно закрепить успех и свои позиции на поле боя.

А на каком этапе наши защитники, стоит, чтобы было известно только Главнокомандующему ВСУ. А каждый, кто стремится приобщиться к победе, может продолжать свой труд: или на поле боя, или в донатах.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта и на отдельных участках продвинулись вперед.

Кроме того, эксперты считают, что украинские силы могут добиться значительных успехов в своих контрнаступательных операциях, но они, вероятно, будут проходить в течении длительного периода времени и будут чередоваться с затишьями и периодами более медленных и более жестких сражений.

В то же время, российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в Бахмуте, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив две ракеты Калибр по портовой инфраструктуре Одесской области и восемь ударных дронов типа Shahed. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных сил все восемь Шахедов были уничтожены.

В общем, враг нанес 27 авиационных ударов и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Старая Гута, Искрисковщина, Волфино, Беловоды, Покровка Сумской области и Гурьев Казачок, Уды, Бочковое, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды Луганской области. Нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Торское, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе южнее Клещиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Торецк, Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Кураховка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье и Каменское Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Змиевка, Львово, Токаревка, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, один состав горюче-смазочных материалов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Украинцы всегда были изобретательными и смелыми настолько, что этим восхищался мир. Война, принесшая на нашу землю горе и кровь, показала, что мы не потеряли эти черты. Читай, как война в Украине меняет тактики ведения боя.

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