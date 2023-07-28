Ворог безнадійно атакує Надію на Луганщині: карта бойових дій в Україні 28 липня в режимі онлайн

Уважність до деталей приносить не лише позитивні зміни на карті бойових дій, а іноді й стабільність.

Адже для того, щоб мати змогу рухатись до мети, часом дуже важливо закріпити успіх та свої позиції на полі бою.

На якому ж етапі наразі наші захисники, варто, щоб було відомо лише Головнокомандувачу ЗСУ. А кожен, хто прагне долучитись до перемоги, може продовжувати свою працю: чи на полі бою, чи в донатах.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та на окремих ділянках просунулися вперед.

Крім того, експерти вважають, що українські сили можуть досягти значних успіхів у своїх контрнаступальних операціях, але вони, ймовірно, відбуватимуться протягом тривалого періоду часу і чергуватимуться з затишшями та періодами повільніших і більш жорстких битв.

Водночас російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, у Бахмуті, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області та на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві ракети Калібр по портовій інфраструктурі Одещини та вісім ударних дронів типу Shahed. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі вісім Шахедів було знищено.

Загалом, ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Стара Гута, Іскрисківщина, Волфине, Біловоди, Покровка Сумської області та Гур’їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії Луганської області. Завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Торське, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі південніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Торецьк, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один — по зенітно-ракетних комплексах та один — по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, один район зосередження особового складу, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад пально-мастильних матеріалів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Українці завжди були винахідливими та сміливими настільки, що цим захоплювався світ. Війна, яка принесла на нашу землю горе та кров, показала, що ми не втратили цих рис. Читай, як війна в Україні змінює тактики ведення бою.

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