Щоб день розпочався з маленької перемоги! ЗСУ звільнили Старомайорське

Український контрнаступ триває. Щодня великими зусиллями ЗСУ борються за кожен міліметр української землі. Вчора стало відомо про значні успіхи нашої армії на полі бою.

Ввечері 27 липня Володимир Зеленький опублікував відео з військовими 35 бригади та батальйону дружньої тероборони Арей.

Вони стояли на тлі руїн та звітували, що виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське. Завершили повідомлення вигуком “Слава Україні!”

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Старомайорське на карті

На мапі можна побачити, де знаходиться звільнене село Старомайорське Волноваського району Донецької області.

Як ЗСУ звільняли Старомайорське — відео з місця подій

В Україні продовжили воєнний стан, до якого числа він триватиме та що треба знати — у матеріалі.

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