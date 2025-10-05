В первое воскресенье октября, в 2025 году это 5 октября, украинцы отмечают День территориальной обороны. Этот праздник чествует всех защитников, неустанно борющихся за свободу родной страны.

День ТРО 2025: что известно

День территориальной обороны (ТРО) приходится на первое воскресенье октября в соответствии с указом президента Украины № 417/2020 и имеет особое значение в условиях войны.

День территориальной обороны был установлен в соответствии с указом Президента Украины в 2020 году с целью подчеркнуть важность роли Сил территориальной обороны в обеспечении национальной безопасности и защиты территориальной целостности государства.

С 1 января 2022 г они стали отдельным видом войск в составе Вооруженных сил Украины.

День территориальной обороны — это сравнительно молодой праздник, в президентском указе о его установлении отмечена важность признания вклада бойцов ТРО в укреплении обороноспособности Украины.

Это день воинов и подразделений, вместе со всеми другими подразделениями Сил обороны и безопасности Украины защищают наше государство и людей.

С первых дней полномасштабной войны тысячи и тысячи воинов ТРО проявили лучшие черты украинского характера, свою смелость и преданность Украине.

День территориальной обороны Украины 2025: поздравляем защитников / 8 Фотографий

Фото: Telegram президента Украины Владимира Зеленского

Территориальная оборона активно участвовала в обороне севера страны в начале вторжения. В частности, целые подразделения ТрО зачищали Киевскую, Черниговскую и другие области от оккупантов.

Сейчас они следят за порядком в тыловых городах, дежурят на блокпостах и ​​оберегают покой Украины от разных проявлений российских провокаций. Многие представители терробороны вошли в состав Вооруженных сил и продолжают активную борьбу с врагом.

