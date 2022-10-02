Получили свой боевой флаг и профессиональный праздник. В Украине отмечают День ТрО

2 октября в Украине отмечают День территориальной обороны. Военные этого рода войск прекрасно проявили себя в самом начале полномасштабной войны и доказали, что наш патриотизм и воля к победе — превыше всего.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поздравил подчиненных с праздником и отметил: бойцы ТрО стали неотъемлемой частью Вооруженных Сил Украины и страшным сном для врага.

— С девизом “Готовы к сопротивлению!” Силы территориальной обороны ВСУ доказали, что украинцы смелые, свободные, несокрушимые! – заявил Залужный.

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День территориальной обороны: когда военные получили свой флаг

В конце августа 2022 года по приказу президента Украины Владимира Зеленского бригадам территориальной обороны из разных областей Украины торжественно вручили боевые флаги.

Эти символы олицетворяют честь, доблесть, а также боевые традиции каждого военного подразделения. Вручение боевых знамен – это признание заслуги каждого защитника.

Именно с этим флагом вы будете принимать на службу и провожать своих собратьев в небесный полк. Оберегайте его как родную мать, как нашу Родину, – сказал тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Это впервые в истории Вооруженных сил Украины, когда боевое знамя, символизирующее высокое признание заслуг воинов, получили боевые бригады терробороны.

Среди них и столичная 112, которой пришлось участвовать в самых ожесточенных боях под Броварами, Гостомелем, Бучей и Ирпенем.

112 отдельная бригада ТРО стала за защиту Киева в первые дни полномасштабной войны. Тогда из нескольких сот военнослужащих и добровольцев она развернулась в многотысячную бригаду.

В результате защитники победили в битве за столицу, когда оккупанты оцепили Киевскую область. Теперь киевские терроборонцы ведут бои на востоке Украины.

Кроме 112 бригады, боевые флаги получили также подразделения из Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

А мы напомним, что 1 октября ВСУ официально подтвердили освобождение пяти населенных пунктов около Лимана Донецкой области. Узнай больше о том, что происходит сейчас на самом горячем участке фронта и что стоит знать про котел в Лимане.

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