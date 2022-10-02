Україна

Отримали свій бойовий прапор і професійне свято. В Україні відзначають День ТрО

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 02 Жовтня 2022, 10:35
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