Отримали свій бойовий прапор і професійне свято. В Україні відзначають День ТрО

2 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Військові цього роду військ якнайкраще проявили себе на самому початку повномасштабної війни та довели, що наша свідомість та воля до перемоги — понад усе.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже привітав підлеглих зі святом і відзначив: бійці ТрО стали невід’ємною частиною Збройних Сил України й страшним сном для ворога.

— Під гаслом “Готові до спротиву!” Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні, незламні! – заявив Залужний.

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Наприкінці серпня 2022 року за наказом президента України Володимира Зеленського бригадам територіальної оборони з різних областей України урочисто вручили бойові прапори.

Ці символи уособлюють честь, звитягу, а ще бойові традиції кожного військового підрозділу. Вручення бойових прапорів – це визнання заслуги кожного захисника.

Саме з цим прапором ви прийматимете на службу та проводжатимете своїх побратимів до небесного полку. Оберігайте його як рідну матір, як нашу Батьківщину, – заявив тоді у промові головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Це вперше в історії Збройних сил України бойовий прапор, що символізує високе визнання заслуг воїнів, отримали бойові бригади тероборони.

Серед них і столична 112, якій довелось брати участь у найзапекліших боях під Броварами, Гостомелем, Бучею та Ірпенем.

112 окрема бригада ТрО стала за захист Києва у перші дні повномасштабної війни. Тоді з кількох сотень військовослужбовців та добровольців вона розгорнулася у багатотисячну бригаду.

У результаті оборонці перемогли у битві за столицю, коли окупанти оточили Київську область. Тепер київські тероборонівці ведуть бої на сході України.

Окрім 112 бригади, бойові прапори отримали також підрозділи з Донецької, Луганської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

А ми нагадаємо, що 1 жовтня ЗСУ офіційно підтвердили звільнення п’яти населених пунктів поблизу Лимана на Донеччині. Дізнайся більше про те, що відбувається зараз на найгарячішій ділянці фронту та що варто знати про лиманський котел.

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