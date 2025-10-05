У першу неділю жовтня, у 2025 році це 5 жовтня, українці відзначають День територіальної оборони. Це свято вшановує усіх захисників, які невпинно борються за свободу рідної країни.

День ТРО 2025: що відомо

День територіальної оборони (ТрО) припадає на першу неділю жовтня відповідно до указу президента України № 417/2020 та має особливе значення в умовах війни.

День територіальної оборони було встановлено відповідно до указу президента України у 2020 році з метою відзначення важливої ролі Сил територіальної оборони у забезпеченні національної безпеки та захисту територіальної цілісності держави.

З 1 січня 2022 року вони стали окремим видом військ у складі Збройних сил України.

День територіальної оборони — це порівняно молоде свято, у президентському указі про його встановлення зазначено важливість визнання внеску бійців ТрО у зміцненні обороноздатності України.

Це воїнів і підрозділів, які разом з усіма частинами Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей.

З перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні.

День територіальної оборони України 2025: вшануймо захисників / 8 Фотографій

Фото: Telegram президента України Володимира Зеленського

Територіальна оборона брала активну участь в обороні Півночі країни на початку вторгнення. Зокрема цілі підрозділи ТрО зачищали Київщину, Чернігівщину та інші регіони від окупантів.

Нині вони стежать за порядком в тилових містах, чергують на блокпостах та бережуть спокій України від різних проявів російських провокацій. Багато з представників тероборони увійшли до складу Збройних сил та продовжує активну боротьбу з ворогом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як воїни ТрО отримали свій бойовий прапор і професійне свято.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!