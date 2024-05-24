Запретить нельзя разрешить? Гаджеты в школе — все за и против использования телефонов во время учебы

“Снова в своем телефоне сидишь!” — по крайней мере раз такую ​​фразу слышал почти каждый современный ребенок. Мы часто ассоциируем гаджеты с чем-то плохим и вредным, особенно когда речь идет об обучении в школе, где важно сохранять концентрацию.

Мнения о гаджетах в школе разделены. Родители предпочитают использовать телефоны в школе справедливым правом ребенка на связь, а учителя призывают ограничить использование или даже запретить гаджеты как можно быстрее. Ведь на успокоение детей, предпочитающих игры в телефоне, иногда уходит много времени.

Но действительно ли дети и гаджеты в школе — несочетаемые вещи? Существует ли золотая середина в этом вопросе? Нам помогла разобраться учительница начальных классов, образовательная блоггер и спикер вебинаров Юлиана Довгопол. А также своими мыслями о запрете гаджетов с нами поделились мама украинского школьника Маргарита Дзюба.

Дети и гаджеты в школе — опыт ограничения и запрета использования телефонов в мире

В разных странах мира ограничение гаджетов в школе стало насущным вопросом. Например, в Великобритании учебные заведения могут принимать решение о запрете использования мобильных телефонов.

В частности, речь идет именно об использовании смартфонов во время школьных часов, в то же время приносить их в помещение разрешено.

А в ЮНЕСКО призвали ограничить чрезмерное использование смартфонов в сфере образования, утверждая, что приносимые ими преимущества исчезают, когда они используются чрезмерно или без руководства учителя.

Бьют тревогу и в США. В 2023 году Флорида стала первым штатом, где были введены ограничительные меры по использованию телефонов в школах.

Местный закон требует от всех государственных школ штата Флорида запретить учащимся пользоваться мобильными телефонами на уроках и заблокировать доступ к социальным сетям в районном Wi-Fi.

Штаты Оклахома, Вермонт и Канзас также недавно ввели схожее законодательство. А уже в декабре 2023 года на уровне сената был предложен проект закона о проведении федерального исследования влияния использования мобильных телефонов в школах на психическое здоровье и успешность учеников.

Среди других стран, уже запретивших использовать мобильные телефоны в школе, есть Италия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Франция, Норвегия, Австралия, Южная Корея и Китай. А о перспективе такого решения говорят в Германии, Дании, Хорватии и многих других странах.

Запрет гаджетов в украинских школах — мнение образовательного омбудсмена

В Украине подобные вопросы поднимают шквал критики. Ведь для украинских детей телефон — не только гаджет для развлечений, но и возможность связаться с родителями в случае опасности, например во время ракетных атак.

Поэтому решение о потенциальном запрете гаджетов очень чувствительно и требует оценки с точки зрения как родителей, так и педагогов. Дискуссия вокруг этого вопроса настолько активна, что своим мнением поделился образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

По его словам, часть граждан предлагала полностью запретить мобильные телефоны в школе, другие рассматривали возможность частичного запрета, то есть установление беззвучного режима и содержания в рюкзаке (сумке).

В то же время, родительские сообщества категорически выступали против любого запрета, ведь во время войны телефон является определенным средством безопасности и быстрой связи с родителями в случае чрезвычайной ситуации.

— Вопрос использования мобильных телефонов в учебных заведениях достаточно сложен. С одной стороны, использование мобильных телефонов в образовательных целях помогает разнообразить уроки и занятия, быстро связаться с родителями в случае необходимости, а также фиксировать факты нарушения прав, определенных статьей 32 Конституции Украины, — заявил он.

Однако телефоны могут мешать образовательному процессу, если использовать их не по назначению, и снижать уровень межличностного общения.

Поэтому в планах разработать эффективные правила использования мобильных телефонов, которые будут приниматься всеми участниками образовательного процесса.

Но нельзя утверждать, что запрет гаджетов в школе — вопрос, который возник из ничего. Согласно опросу Государственного института семейной и молодежной политики, 33% родителей испытывают беспокойство от количества времени, которое их дети проводят в гаджетах.

А почти 87% из них хотя бы раз просили своих детей отложить телефоны и заняться другим делом. Поэтому проблема чрезмерного использования гаджетов в образовательных учреждениях актуальна и требует урегулирования.

Гаджеты и дети — связь, которую следует ограничивать: что думает мама украинского школьника

Мама ученика седьмого класса Маргарита Дзюба говорит, что ее 13-летний сын пользуется гаджетами в школе не только для связи, но и для учебы. Ведь некоторые задачи учителей связаны с поиском информации онлайн или через образовательные интернет-платформы.

Однако когда их использование переходит границу от образовательных целей к просмотру социальных сетей или других развлечений, учителя забирают телефоны и отдают в конце урока. С такой тактикой Маргарита соглашается, потому что это устанавливает дисциплину и улучшает качество обучения.

Она считает, что ограничение использования гаджетов в школе вполне приемлемо во время учебного процесса.

Дети часто отвлекаются, не концентрируются на задачах и усвоении уроков, что вредит их успеваемости и оценкам.

Однако согласна и с тем, что гаджеты могут стать частью образовательного процесса, если будут использованы умеренно, а дети будут понимать — в школе они получают знания, а не играть в игры на своих телефонах.

Гаджеты в школе — разрешить или нет: мнения учительницы начальной школы

Учительница начальных классов Юлиана Довгопол считает, что хотя использование гаджетов требует слаженной дисциплины, они также могут помочь детям усваивать знания и разнообразить учебный процесс.

— У нас с учениками и родителями есть определенная “политика” по использованию гаджетов во время учебного процесса. В классе стоит бокс для телефонов: ученики приходят к 08:00 в класс и сразу сдают свои гаджеты на хранение в течение дня. Брать телефонов можно только для звонка или сообщения от близких, говорит она.

Однако если начинается воздушная тревога, она берет бокс в укрытие и там раздает телефоны ученикам.

Однако дети иногда пытаются обойти правила и хоронить телефоны. Впрочем, Юлиана пересчитывает мобильные телефоны учеников в школе и регулярно напоминает правила использования телефонов в образовательном учреждении.

Относительно запрета гаджетов в школе учительница уверена, что их не следует запрещать, а только научить учеников использовать их в полезных целях:

— Например, мы на постоянной основе пользуемся гаджетами, работая с приложением Вивчаю не чекаю (украинское бесплатное приложение, созданное в сотрудничестве МОН, ГС Освітория и WarChild — ред.). Это просто сокровище для учителей и учеников! Украинский язык и математика с адаптированными темами и видео-уроками к Новой украинской школе, геймифицированные упражнения, которые только повышают интерес учащихся и мотивацию.

Такие приложения позволяют индивидуально отслеживать прогресс детей в обучении. В целом не только теоретически, но и практически гаджеты в разумных тайминговых пределах и для улучшения обучения могут быть хорошими помощниками, утверждает Юлиана.

На ее уроках ученики давно интегрируют использование гаджетов в процесс изучения материала. Дети пользуются образовательными приложениями из собственных планшетов и телефонов, а также используют интерактивную доску. Все это делает обучение более интересным и разнообразным.

Стоит ли запрещать телефоны в украинских школах

Относительно тотального ограничения гаджетов в школе учительница выступает скептически. Вместо этого педагогические и родительские советы должны утвердить политику использования телефонов:

— В каждом классе я бы поставила бокс для телефонов, а когда они будут нам нужны для работы — заранее предупреждала бы учеников и родителей, чтобы подготовили необходимые приложения или сайты (где, возможно, нужна регистрация заранее).

По ее мнению, это улучшило бы процесс в организации пользования гаджетами, не занимало бы время в начале каждого урока, чтобы учитель попросил у всех спрятать телефоны и т.д.

Мы всегда смотрим и сравниваем украинскую систему образования с другими, но забываем, что у нас совсем другой менталитет, правила, обычаи, традиции и даже ученики и школьная программа. Нам не стоит копировать кого-то, а создавать самостоятельно то, что подходит действительно именно нашей системе образования, — уверена Юлиана.

А еще она добавляет, что запрет гаджетов лишь подтолкнет детей становиться более креативными в путях тайного использования телефонов в школе:

— А вот если пользоваться разрешением учителя в образовательных целях, когда дети знают, что им можно пользоваться и это не критический запрет, то мозг на подсознании не будет вносить это в список «sos».

Почему-то сравниваю это с диетой. Вот скажешь себе сегодня: “Все, с завтрашнего дня я тортики не буду есть!”, а мозг думает: “Подожди, это что запрет?!” Итак, я еще больше хочу тортиков”.

То есть на подсознании наш мозг всегда отвергает долю “не” в словах и нам запретов хочется больше, объясняет учительница.

Юлиана Довгопол делает вывод: использовать гаджеты можно, но с определенными правилами, ограничениями тайминга и разрешенных приложений и, конечно, с уроками цифровой грамотности и кибер-безопасности как для детей, так и родителей, учителей.

Как действовать, когда ребенок не может прекратить использование гаджетов

Не секрет, что любое воспитание — следствие родительских наставлений и примера. Так что бесполезно надеяться только на учителей, которые предложат варианты решения проблемы. Ведь самым главным авторитетом для детей есть мама или папа.

Отношение ребенка к гаджетам, основанное на понимании своих обязанностей и прав, поможет ему усвоить тот факт, что школа — это место для получения знаний и полезных навыков. Поэтому родители, как гаранты гармоничного развития своих детей, должны доступно объяснить права и обязанности учеников.

Телефон является необходимым средством поддержки связи, но это право не должно мешать учиться. Поэтому стоит поговорить с ребенком и установить правило — смартфон для звонков, а не для игр во время урока.

А чтобы улучшить ситуацию с использованием гаджетами, Министерство образования и науки советует воспользоваться простыми правилами налаживания здоровых отношений детей и гаджетов:

установить для детей четкие правила продолжительности времени, проведенного в смартфоне или планшете;

контролировать соблюдение лимита пользования гаджетом;

устроить для детей дни без просмотра телевидения и Интернета;

во время игры с ребенком или еды не включать гаджет как фон;

детям до 10 лет необходимо на один час откладывать телефон или планшет после 40 минут;

общаться с детьми при использовании гаджета: задавать вопросы по поводу событий;

пытаться превратить игру в девайсе в интересное действо, которое будет развивать ребенка интеллектуально;

показывать пример и не пользоваться гаджетами непрерывно.

Вопрос того, как дети и гаджеты могут сосуществовать в школе, ежегодно становится более насущным, потому что мы живем во время тотальной цифровизации процессов. Война в Украине ускорила этот процесс, а значит, ученики проводят с телефонами и ноутбуками большую часть времени.

Но это не значит, что сочетание технологий и образования совершенно невозможно. Необходимо лишь установить разумные ограничения, постоянно дисциплинировать детей, а вместо тотальных запретов разработать гибкие правила.

Именно так можно усовершенствовать украинское образование, сделав его полезным и релевантным тем навыкам, которые необходимы современным людям.

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