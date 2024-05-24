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Запретить нельзя разрешить? Гаджеты в школе — все за и против использования телефонов во время учебы

Ирина Танасийчук, редактор сайта 24 мая 2024, 09:00
дети и гаджеты
Фото: Unsplash

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