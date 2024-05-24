Заборонити не можна дозволити? Гаджети в школі — всі за та проти використання телефонів під час навчання

“Знову у своєму телефоні сидиш!” — принаймні раз таку фразу чула майже кожна сучасна дитина. Ми часто асоціюємо гаджети з чимось поганим та шкідливим, особливо коли йдеться про навчання у школі, де важливо зберігати концентрацію.

Думки про гаджети в школі розділені. Батьки переважно вважають використання телефонів в школі справедливим правом дитини на зв’язок, а вчителі закликають обмежити використання або навіть заборонити гаджети якнайшвидше. Адже на вгамовування дітей, що надають перевагу іграм у телефоні, інколи йде багато часу.

Та чи справді діти та гаджети в школі — непоєднувані речі? Чи існує золота середина в цьому питанні? Нам допомогла розібратися вчителька початкових класів, освітня блогерка та спікерка вебінарів Юліана Довгопол. А також своїми думками про заборону гаджетів з нами поділилися мама українського школяра Маргарита Дзюба.

Діти та гаджети в школі — досвід обмеження та заборони використання телефонів у світі

В різних країнах світу обмеження гаджетів в школі стало нагальним питанням. Наприклад, у Великій Британії заклади освіти можуть приймати рішення про заборону використання мобільних телефонів. Зокрема йдеться саме про використання смартфонів під час шкільних годин, водночас приносити їх до приміщення дозволено.

А в ЮНЕСКО закликали обмежити надмірне використання смартфонів у сфері освіті, стверджуючи, що переваги, які вони приносять, зникають, коли вони використовуються надмірно або без керівництва вчителя.

Б’ють на сполох і в США. У 2023 році Флорида стала першим штатом, де були введені обмежувальні заходи щодо використання телефонів у школах.

Місцевий закон вимагає від усіх державних шкіл штату Флорида заборонити учням користуватися мобільними телефонами під час уроків і заблокувати доступ до соціальних мереж у районному Wi-Fi.

Штати Оклахома, Вермонт і Канзас також нещодавно запровадили схоже законодавство. А вже в грудні 2023 на рівні сенату було запропоновано проект закону про проведення федерального дослідження впливу використання мобільних телефонів у школах на психічне здоров’я та успішність учнів.

Серед інших країн, що вже заборонили використовувати мобільні телефони в школі є Італія, Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Франція, Норвегія, Австралія, Південна Корея та Китай. А про перспективу такого рішення говорять у Німеччині, Данії, Хорватії та багатьох інших країнах.

Заборона гаджетів в українських школах — думка освітнього омбудсмена

В Україні подібні питання здіймають шквал критики. Адже для українських дітей телефон — не лише гаджет для розваг, але й можливість сконтактувати з батьками в разі небезпеки, наприклад, під час ракетних атак.

Тож рішення про потенційну заборону гаджетів дуже чутливе та потребує оцінки з погляду як батьків, так і освітян. Дискусія навколо цього питання настільки активна, що своєю думкою поділився освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

За його словами, частина громадян пропонувала повністю заборонити мобільні телефони в школі, інші розглядали можливість часткової заборони, тобто встановлення беззвучного режиму та тримання у рюкзаку (сумці).

Водночас батьківські спільноти категорично виступали проти будь-якої заборони, адже під час війни телефон є певним засобом безпеки та швидкого зв’язку з батьками в разі надзвичайної ситуації.

— Питання використання мобільних телефонів у закладах освіти досить складне. З одного боку, використання мобільних телефонів в освітніх цілях допомагає урізноманітнити уроки та заняття, швидко зв’язатися з батьками в разі необхідності, а також фіксувати факти порушення прав, що визначено статтею 32 Конституції України, — заявив він.

Однак телефони можуть заважати освітньому процесу, якщо використовувати їх не за призначенням, та знижувати рівень міжособистісного спілкування.

Тож наразі в планах розробити ефективні правила використання мобільних телефонів, які будуть прийматися всіма учасниками освітнього процесу.

Але не можна стверджувати, що заборона гаджетів в школі — питання, яке постало з нічого. Згідно з опитуванням Державного інституту сімейної та молодіжної політики, 33% батьків відчувають занепокоєння від кількості часу, яку їхні діти проводять за гаджетами.

А майже 87% з них принаймні раз просили своїх дітей відкласти телефони та зайнятися іншою справою. Тож проблема надмірного використання гаджетів в освітніх закладах є актуальною і потребує врегулювання.

Гаджети і діти — зв’язок, який варто обмежувати: що думає мама українського школяра

Мама учня сьомого класу Маргарита Дзюба говорить, що її 13-річний син користується гаджетами в школі не лише для зв’язку, але й для навчання. Адже деякі завдання вчителів пов’язані з пошуком інформації онлайн або через освітні інтернет-платформи.

Однак коли їхнє використання переходить межу від освітніх цілей до перегляду соціальних мереж або інших розваг, то вчителі забирають телефони й віддають у кінці уроку. З такою тактикою Маргарита погоджується, бо це встановлює дисципліну та покращує якість навчання.

Вона вважає, що обмеження використання гаджетів в школі — цілком прийнятне під час навчального процесу.

Діти часто відволікаються, не концентруються на завданнях та засвоєнні уроків, що шкодить їхній успішності та оцінкам.

Однак згодна і з тим, що гаджети можуть стати частиною освітнього процесу, якщо будуть використані помірковано, а діти розумітимуть — в школі вони для того, щоб отримувати знання, а не грати в ігри на своїх телефонах.

Гаджети в школі — дозволити чи ні: думки вчительки початкової школи

Вчителька початкових класів Юліана Довгопол вважає, що хоч використання гаджетів потребує злагодженої дисципліни, вони також можуть допомогти дітям засвоювати знання та урізноманітнити навчальний процес.

— У нас з учнями та батьками є певна “політика” щодо використання гаджетів під час навчального процесу. У класі стоїть бокс для телефонів: учні приходять до 08:00 год у клас та одразу здають свої гаджети на зберігання протягом дня. Брати телефони можна лише для дзвінка або повідомлення від близьких, — каже вона.

Однак якщо починається повітряна тривога вона бере бокс в укриття і там роздає телефони учням.

Однак діти інколи намагаються обійти правила та ховати телефони. Втім, Юліана перераховує мобільні телефони учнів в школі й регулярно нагадує правила користування телефонами в освітньому закладі.

Щодо заборони гаджетів в школі вчителька певна, що їх не слід забороняти, а лиш навчити учнів використовувати їх в корисних цілях:

— Наприклад, ми на постійній основі користуємося гаджетами, працюючи з додатком Вивчаю не чекаю (український безкоштовний додаток, створений у співпраці МОН, ГС Освіторія та WarChild — ред.). Це ж просто скарб для вчителів та учнів! Українська мова та математика з адаптованими темами та відео-уроками до Нової української школи, гейміфіковані вправи, що лише підвищують інтерес учнів та мотивацію.

Такі додатки також дозволяють індивідуально відстежувати прогрес дітей у навчанні. Загалом, не лише теоретично, а й практично гаджети в розумних таймінгових межах та для покращення навчання можуть бути гарними помічниками, стверджує Юліана.

На її уроках учні давно інтегрують використання гаджетів в процес вивчення матеріалу. Діти користуються освітніми додатками з власних планшетів і телефонів, також використовують інтерактивну дошку. Усе це робить навчання цікавішим і різноманітнішим.

Чи варто забороняти телефони в українських школах

Щодо тотального обмеження гаджетів в школі вчителька виступає скептично. Замість цього педагогічні та батьківські ради мають затвердити політики використання телефонів:

— У кожному класі я б поставила бокс для телефонів, а коли вони нам будуть потрібні для роботи — заздалегідь попереджала б учнів та батьків, щоб підготували необхідні додатки чи сайти (де, можливо, потрібна реєстрація заздалегідь).

На її думку, це покращило б процес в організації користування гаджетами, не займало б певний час на початку кожного уроку, щоб вчитель попросив у всіх заховати телефони тощо.

Ми завжди дивимося і порівнюємо українську систему освіту з іншими, але забуваємо, що у нас зовсім інший менталітет, правила, звичаї, традиції та навіть учні й шкільна програма. Нам не варто копіювати когось чи щось, а створювати самостійно те, що підходить дійсно саме нашій системі освіти, — впевнена Юліана.

А ще вона додає, що заборона гаджетів лише підштовхне учнів ставати більше креативними в шляхах таємного використання телефонів в школі:

— А от якщо користуватися з дозволу вчителя в освітніх цілях, коли діти знають, що їм можна користуватися і це не критична заборона, то мозок на підсвідомості не буде вносити це в список “sos”.

Чомусь порівнюю це з дієтою. От скажеш собі сьогодні: “Все, із завтрашнього дня я тортики не буду їсти!”, а мозок думає: “Почекай, це що заборона?! Отже, я ще більше хочу тортиків”.

Тобто на підсвідомості наш мозок завжди відкидає частку “не” у словах і нам заборон хочеться більше, пояснює вчителька.

Тож Юліана Довгопол робить висновок: використовувати гаджети можна, але з певними правилами, обмеженнями таймінгу та дозволених додатків і, звичайно, з уроками цифрової грамотності та кібербезпеки як для дітей, так і батьків, вчителів.

Як діяти, коли дитина не може припинити використання гаджетів

Не секрет, що будь-яке виховання — це наслідок батьківських настанов та прикладу. Тож марно сподіватися лише на вчителів, які запропонують варіанти розв’язання проблеми. Адже найголовнішим авторитетом для дітей є мама або тато.

Ставлення дитини до гаджетів, засноване на розумінні своїх обов’язків та прав, допоможе їй засвоїти той факт, що школа — це місце для отримання знань та корисних навичок. Тож батьки як гаранти гармонійного розвитку своїх дітей мають доступно пояснити права та обов’язки учнів.

Телефон є необхідним засобом для підтримки зв’язку, але це право не має заважати вчитися. Тому варто поговорити з дитиною та встановити правило — смартфон для дзвінків, а не для ігор під час уроку.

А щоб покращити ситуацію з використанням гаджетами Міністерство освіти та науки радить скористатися простими правилами налагодження здорових відносин дітей та гаджетів:

установити для дітей чіткі правила щодо тривалості часу, проведеного у смартфоні чи планшеті;

контролювати додержання ліміту користування гаджетом;

влаштувати для дітей дні без перегляду телебачення та Інтернету;

під час гри з дитиною або вживання їжі не вмикати гаджет як фон;

дітям до 10 років необхідно на одну годину відкладати телефон чи планшет після 40 хвилин користування;

спілкуватися з дітьми під час використання гаджета: ставити питання щодо подій;

намагатися перетворити гру у девайсі на цікаве дійство, яке розвиватиме дитину інтелектуально;

показувати приклад і не користуватися гаджетами безперервно.

Питання того, як діти і гаджети можуть співіснувати в школі щороку стає більш нагальним, бо ми живемо в час тотальної цифровізації процесів. Війна в Україні пришвидшила цей процес, а отже учні проводять з телефонами та ноутбуками більшу частину часу.

Але це не означає, що поєднання технологій та освіти зовсім неможливе. Необхідно лише встановити розумні обмеження, постійно дисциплінувати дітей, а замість тотальних заборон розробити гнучкі правила.

Саме так можна удосконалити українську освіту, зробивши її корисною та релевантною тим навичкам, що необхідні сучасним людям.

Гаджети часто використовуються батьками як засіб заспокоєння дітей під час істерик. Чому це невдала стратегія пояснила психологиня в нашому матеріалі.

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