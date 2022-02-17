Диджитализация бабушек и дедушек: в Минцифре рассказали, какие смартфоны будут закупать для украинцев 60+

В рамках проекта єПідтримка государство планирует поддержать вакцинированное население Украины возрастом 60+ на пути диджитализации, раздав им бесплатные смартфоны.

Заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб рассказал, какие телефоны хотят закупать для украинцев, скольким людям их планируют раздать и когда это произойдет.

Кому будут раздавать смартфоны

В Украине 8,5 млн человек старше 60 лет. Из них 3,5 млн прошли вакцинацию. Мы хотим давать смартфоны только вакцинированным, чтобы стимулировать людей делать прививки.

Об этом сообщил Выскуб в своем интервью для dev.ua.

Когда реализуют обещанное

В апреле начнется сбор заявок на получение смартфона, а уже летом — первая раздача. Всего за 2022 год хотят раздать несколько миллионов телефонов. Весь проект займет три года.

Какие смартфоны будут закупать

В настоящее время министерство ведет переговоры с Samsung и отечественными производителями. Одна компания предлагает разработать спецмодель под этот заказ.

Требования к смартфонам:

Цена не дороже 5 тыс. грн.

Наличие NFC (для оплаты банковской картой с помощью телефона).

Можно ли будет передать свой смартфон кому-нибудь другому

Нет. Минцифры хочет обеспечить контроль, чтобы пожилые люди не смогли передавать свои гаджеты третьим лицам.

Например, во избежание мошенничества можно зарегистрировать сим-карту на паспорт и привязать ее к IMEI телефона. Номер телефона станет финансовым номером, привязанным к паспорту.

Мобильные операторы предлагают нам установку специального приложения, что позволит контролировать неизменность использования устройства. Это один из подходов, — рассказывает замминистра.

Кто поможет проекту

Деньги на инициативу могут привлекаться как с внешних кредитных ресурсов, так и с внутренних.

Кроме того, Минцифры хочет реализовывать проект с помощью банков.

Мы хотим, чтобы пользователь приходил получать смартфона сразу в банк. Там будет предоставляться определенный пакет услуг: обучение, замена сим-карты и т.д., — делится Выскуб.

Цель инициативы

По данным аналитического центра BRDO, государство уже получает положительный экономический эффект от цифровых услуг Дія в размере 42 млрд грн в год.

Мы понимаем, что в цифровом правительстве будущего должны быть максимально уменьшены расходы на администрирование государственных программ, например механизм распределения субсидий, — отмечает замминистра.

Если сравнить программу єПідтримка с субсидией, то по размеру дотаций они почти одинаковы. Однако на последнюю тратятся миллиарды гривен, потому что для ее функционирования привлечены тысячи человек.

В то же время, по словам Выскуба, єПідтримку удалось запустить “за копейки” всего за две недели. За месяц ею воспользовалось восемь миллионов человек.

Мы хотим, чтобы такие услуги, как е-субсидии, стали доступны и пожилым людям. Чтобы они не ехали на маршрутке в райцентр, чтобы ее оформить, а делали это на смартфоне в один клик.

Поэтому инициатива раздать пожилым людям смартфоны будет удобна не только для тех, кто ею воспользуется, но и для государства. Это существенно сэкономит бюджетные средства.

Напомним, ранее программу выплат вакцинированным украинцам єПідтримка расширили. Теперь воспользоваться поддержкой могут подростки в возрасте 14–18 лет после прохождения полного курса прививок против коронавируса. Читай, на что можно потратить деньги.