Диджитализация бабушек и дедушек: в Минцифре рассказали, какие смартфоны будут закупать для украинцев 60+

Елена Яковлева, редактор сайта 17 февраля 2022, 18:00
Смартфони для пенсіонерів - кому видаватимуть, коли, навіщо
Фото: Unsplash

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