Диджиталізація бабусь та дідусів: у Мінцифри розповіли, які смартфони закуповуватимуть для українців 60+

У рамках проекту єПідтримка держава планує підтримати вакциноване населення України віком 60+ на шляху диджиталізації, роздавши їм безплатні смартфони.

Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб розповів, які телефони хочуть закуповувати для українців, скільком людям їх планують роздати та коли це станеться.

Кому роздаватимуть смартфони

В Україні 8,5 млн людей старше 60 років. З них 3,5 млн пройшли вакцинацію. Ми хочемо давати смартфони тільки вакцинованим, щоб стимулювати людей робити щеплення.

Про це повідомив Вискуб у своєму інтерв’ю для dev.ua.

Коли реалізують обіцяне

У квітні почнеться збір заявок на отримання смартфона, а вже влітку — перша роздача. Загалом за 2022 рік хочуть роздати кілька мільйонів телефонів. Весь проект займе до трьох років.

Які смартфони закуповуватимуть

Наразі міністерство веде переговори з Samsung та вітчизняними виробниками. Одна компанія навіть пропонує розробити спецмодель під це замовлення.

Вимоги до смартфонів:

Ціна не дорожча за 5 тис. грн.

Наявність NFC (для оплати банківською картою через телефон).

Чи можна буде передати свій смартфон комусь іншому

Ні. Мінцифри хоче забезпечити контроль, щоб літні люди не змогли передавати свої гаджети третім особам.

Наприклад, щоб уникнути шахрайства, можна зареєструвати сім-карту на паспорт та прив’язати її до IMEI телефону. Номер телефону стане фінансовим номером, прив’язаним до паспорта.

Мобільні оператори пропонують нам установку спеціального застосунку, що дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один із підходів, — розповідає заступник міністра.

Хто допоможе проекту

Гроші на ініціативу можуть залучати як із зовнішніх кредитних ресурсів, так і з внутрішніх.

Крім того, Мінцифри хоче реалізовувати проект з допомогою банків.

Ми хочемо, щоб користувач приходив за отриманням смартфона відразу в банк. Там надаватиметься певний пакет послуг: навчання, заміна сім-карти тощо, — ділиться Вискуб.

Мета ініціативи

За даними аналітичного центру BRDO, держава вже отримує позитивний економічний ефект від цифрових послуг Дії розміром 42 млрд грн на рік.

Ми розуміємо, що в цифровому уряді майбутнього повинні бути максимально зменшені витрати на адміністрування державних програм, наприклад, механізм розподілу субсидій, — зазначає заступник міністра.

Якщо порівняти єПідтримку з субсидією, то за розміром дотацій вони майже однакові. Проте на останню витрачаються мільярди гривень, бо для її надання залучені тисячі людей.

Водночас, за словами Вискуба, єПідтримку вдалося запустити “за копійки” за два тижні. За місяць нею скористалося вісім мільйонів людей.

Ми хочемо, щоб такі послуги як е-субсидії, стали доступні й літнім людям. Щоб вони не їхали маршруткою до райцентру, щоб її оформити, а робили це на смартфоні в один клік.

Тому ініціатива роздати літнім людям смартфони буде зручною не тільки для тих, хто нею скористається, але й для держави. Це суттєво зекономить бюджетні кошти.

Нагадаємо, раніше програму виплат вакцинованим українцям єПідтримка розширили. Тепер скористатися єПідтримкою можуть підлітки віком 14–18 років після проходження повного курсу щеплень проти коронавірусу. Читай, на що можна витратити гроші.