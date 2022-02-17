Диджиталізація бабусь та дідусів: у Мінцифри розповіли, які смартфони закуповуватимуть для українців 60+

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Лютого 2022, 18:00
Смартфони для пенсіонерів - кому видаватимуть, коли, навіщо
Фото: Unsplash

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