Выплаты для пенсионеров от международных организаций. Кто сможет получить средства через платформу єДопомога

Украинцев поддерживают многие международные организации, в том числе оказывают финансовую помощь. Выплаты могут получить и пострадавшие от войны украинские пенсионеры, но не все.

В конце весны граждане Украины получили возможность подать заявку на денежную помощь от международных организаций на социальной платформе єДопомога.

Кто может получить выплаты от єДопомога

На выплаты от международных организаций через платформу єДопомога могут претендовать украинцы, которые:

находятся на временно оккупированных территориях;

находятся на деоккупированных территориях;

находятся на территориях, где происходят активные боевые действия;

внутренне перемещенные лица.

В отличие от государственной помощи, эти выплаты получат не все украинцы. Подать заявку на получение помощи может каждый, кто принадлежит к указанным категориям, но международные организации самостоятельно выбирают, кому оказать помощь.

В приоритете внутренне перемещенные лица, многодетные и малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью.

Об этом рассказала директор департамента социальной политики Житомирского городского совета Виктория Краснопир в комментарии Житомир.info.

— Здесь идет взаимодействие двух сторон — нашего жителя и международного донора, который готов эту помощь оказывать тем или иным категориям. Минсоцполитики проверяет заявку человека по имеющимся реестрам: определяет, действительно ли он лицо с инвалидностью, действительно ли он пенсионер, действительно ли относится к многодетной семье, имеет ли статус внутренне перемещенного лица.

После этой верификации заявка попадает в разряд активных и ожидает возможной донорской помощи. Но международные доноры сами определяют круг людей, которым они будут направлять эту помощь, — сказала Краснопир.

Как подать заявку на помощь

На сайте єДопомога нужно заполнить заявку на получение финансовой выплаты и отправить ее на обработку.

Платформа єДопомога собирает заявки и по запросу Международных организаций передает им перечни заявителей в помощь по запрашиваемой категории. Международная организация обрабатывает заявки в соответствии со своими внутренними положениями.

Узнать статус заявки можно на этом же сайте. Указав IBAN своего счета, заявитель может самостоятельно проверить поступление средств на счет.

Есть много программ поддержки украинцев от международных организаций. Ранее мы рассказывали, как получить денежную помощь от Красного Креста.

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