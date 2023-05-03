Наконец стабилизируется? Что будет с курсом доллара в начале мая: объясняет банкир

С зимы украинцы могут наблюдать за тенденцией спада курса доллара. Тогда его продавали на черном рынке почти до 41 гривны за доллар США.

В апреле иностранная валюта имела незначительные колебания, но в целом была стабильной. Но что происходит с валютой в первую неделю мая и чего ожидать украинцам, объясняла банкир Анна Золотько в комментарии 24 каналу.

Что было с курсом доллара в конце апреля?

Как объясняет банкир: в первые несколько дней последней недели апреля гривна динамично укрепляла свои позиции. Это произошло в результате реакции на частичную либерализацию валютных ограничений, в частности — расширение лимита продажи наличной валюты через кассы банков.

Пользуясь этим решением, крупные системные банки снизили стоимость доллара в наличке, чтобы обеспечить конкурентоспособные условия покупки валюты для украинцев. Это привело к общему снижению курса на рынке до отметки в 37,65 — 37,7 гривны за доллар.

Во второй половине недели курс подкорректировался до 37,75 — 37,85 гривны за доллар.

Что будет с курсом доллара в начале мая 2023 года?

Золотько прогнозирует, что вероятно подобные тенденции украинцы будут наблюдать и на этой неделе.

Это произойдет благодаря увеличению конкуренции между банками и небанковскими учреждениями.

Общая тенденция к укреплению наличного курса будет сохраняться, хотя изменения, вероятно, не будут очень значительными.

С одной стороны, для банков такие операции требуют дополнительного объема банкнот иностранной валюты. С другой, разница между курсами покупки и продажи валюты у них значительно больше. Это означает, что снижение курса продажи приводит к падению курса покупки валюты, что автоматически снижает объемы валюты, приобретенной населением.

Таким образом, рынок будет продолжать поиски нового баланса, исходя из благоприятного уровня 37,8 грн за доллар.

Как считает эксперт, в течение следующей недели курс продажи наличного доллара будет колебаться в пределах 37,4 — 38,1 гривны за доллар.

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