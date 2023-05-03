Нарешті стабілізувався? Що буде з курсом долара на початку травня: пояснює банкірка

Із зими українці можуть спостерігати за тенденцією зниження курсу долара. Тоді його продавали на чорному ринку майже до 41 грн/$.

У квітні іноземна валюта мала незначні коливання, але загалом була стабільною. Що відбувається з валютою у перший тиждень травня та чого очікувати українцям, пояснювала банкірка Анна Золотько у коментарі 24 каналу.

Що було з курсом долара наприкінці квітня?

Як пояснює банкірка, у перші кілька днів останнього тижня квітня гривня динамічно зміцнювала свої позиції. Це відбулося внаслідок реакції на часткову лібералізацію валютних обмежень, зокрема розширення ліміту продажу готівкової валюти через каси банків.

Користуючись цим рішенням, великі системні банки знизили вартість долара в готівці, щоб забезпечити конкурентоспроможні умови придбання валюти для українців. Це й призвело до загального зниження курсу на ринку до 37,65–37,7 грн/$.

У другій половині тижня курс підкорегувався до 37,75–37,85 грн/$.

Що буде з курсом долара на початку травня 2023?

Золотько прогнозує, що ймовірно подібні тенденції українці спостерігатимуть і цього тижня.

Це відбудеться завдяки збільшенню конкуренції між банками та небанківськими установами. Загальна тенденція до зміцнення готівкового курсу зберігатиметься, хоча зміни, ймовірно, не будуть дуже значними.

З одного боку, для банків такі операції вимагають додаткового обсягу банкнот іноземної валюти, з іншого, різниця між курсами купівлі та продажу валюти в них значно більша. Це означає, що зниження курсу продажу призводить до падіння курсу купівлі валюти, що автоматично знижує обсяги валюти, придбаної населенням.

Отже, ринок продовжуватиме пошуки нового балансу, виходячи зі сприятливого рівня 37,8 грн/$.

Як вважає експертка, протягом наступного тижня курс продажу готівкового долара коливатиметься у межах 37,4–38,1 грн/$.

Раніше ми розповідали про прогноз Нацбанку на рівень інфляції у 2023 році.

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