Рост будет, но меньшими темпами? Что происходит с ценами на бензин и чего ждать дальше

Сначала прогнозировали повышение цен на горючее. Все из-за возврата налогов на довоенный уровень, которые должны были повысить цену на 8-10 грн. Цену на нефть спрогнозировать нельзя, пока она растет.
Читай в нашем материале, что будет с ценами на бензин в ближайшее время.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что за первое полугодие этого года цены на бензин не росли. Цена сейчас ниже, чем год назад.
Окончательной цены на бензин и дизель не будет, потому что она не зафиксируется. Мы сейчас импортируем, все зависит от цены на нефть, которая колеблется, — говорит Сергей Фурса.
Окончательной цены на бензин и дизель не будет, потому что она не зафиксируется. Мы сейчас импортируем, все зависит от цены на нефть, которая колеблется, — говорит Сергей Фурса.
Украина завозит топливо из Европы. Там высокие налоги, потому что людей пытаются заставить пересесть на общественный транспорт. В Украине люди на общественный транспорт не пересядут, говорит Сергей Фурса, потому что он плохо развит.
Увеличение цен на топливо должно автоматически повысить цены на продукты и услуги.
Рост цен в этом году будет. Это достаточно естественный процесс. Однако инфляция сейчас резко сокращается.
Рост цен в этом году будет. Это достаточно естественный процесс. Однако инфляция сейчас резко сокращается.
В этом году инфляция динамично сокращается, поэтому цены растут, но все меньшими темпами. К концу года инфляцию прогнозируют около 10,5%, сейчас она 12,8%. Для страны в состоянии войны — это отличный показатель. К примеру, уровень инфляции в Венгрии — 20%.
Инвестиционный банкир говорит, что цены никогда не уменьшаются. Но сейчас они будут расти медленнее.
Возврат налогообложения топлива положительно повлияет на количество поступлений в бюджет. На логистическую отрасль возврат налогообложения топлива повлияет удорожанием услуг.
Возврат налогообложения не будет стимулировать производителей топлива, ведь они будут продавать его по той же цене, а государство будет получать больший налог. Также это не повлияет на трейдеров.
Россия выигрывает от роста цен на нефть. Они договорились с Саудовской Аравией и сократили производство. Однако российский торговый баланс значительно сократился. Он почти приблизился к нулю.
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