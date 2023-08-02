Рост будет, но меньшими темпами? Что происходит с ценами на бензин и чего ждать дальше

Сначала прогнозировали повышение цен на горючее. Все из-за возврата налогов на довоенный уровень, которые должны были повысить цену на 8-10 грн. Цену на нефть спрогнозировать нельзя, пока она растет.

Читай в нашем материале, что будет с ценами на бензин в ближайшее время.

Цены на бензин падают? Неожиданные прогнозы экономистов

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что за первое полугодие этого года цены на бензин не росли. Цена сейчас ниже, чем год назад.

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Окончательной цены на бензин и дизель не будет, потому что она не зафиксируется. Мы сейчас импортируем, все зависит от цены на нефть, которая колеблется, — говорит Сергей Фурса.

Украина завозит топливо из Европы. Там высокие налоги, потому что людей пытаются заставить пересесть на общественный транспорт. В Украине люди на общественный транспорт не пересядут, говорит Сергей Фурса, потому что он плохо развит.

Увеличение цен на топливо должно автоматически повысить цены на продукты и услуги.

Рост цен в этом году будет. Это достаточно естественный процесс. Однако инфляция сейчас резко сокращается.

В этом году инфляция динамично сокращается, поэтому цены растут, но все меньшими темпами. К концу года инфляцию прогнозируют около 10,5%, сейчас она 12,8%. Для страны в состоянии войны — это отличный показатель. К примеру, уровень инфляции в Венгрии — 20%.

Инвестиционный банкир говорит, что цены никогда не уменьшаются. Но сейчас они будут расти медленнее.

Возврат налогообложения топлива положительно повлияет на количество поступлений в бюджет. На логистическую отрасль возврат налогообложения топлива повлияет удорожанием услуг.

Возврат налогообложения не будет стимулировать производителей топлива, ведь они будут продавать его по той же цене, а государство будет получать больший налог. Также это не повлияет на трейдеров.

Россия выигрывает от роста цен на нефть. Они договорились с Саудовской Аравией и сократили производство. Однако российский торговый баланс значительно сократился. Он почти приблизился к нулю.

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