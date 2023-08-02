Зростання буде, але меншими темпами? Що відбувається з цінами на бензин та чого чекати далі

Спершу прогнозували підвищення цін на пальне. Усе через повернення податків на довоєнний рівень, що мали б підвищити ціну на 8-10 грн.

Ціну на нафту спрогнозувати не можна, поки вона зростає. Читай у нашому матеріалі, що буде з цінами на бензин найближчим часом.

Ціни на бензин падають? Неочікувані прогнози економіста

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що за перше півріччя цього року ціни на бензин не зростали. Ціна зараз є нижчою, ніж рік тому.

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Остаточної ціни на бензин і дизель не буде, бо вона не зафіксується. Ми зараз імпортуємо, усе залежить від ціни на нафти, яка теж коливається, — каже Сергій Фурса.

Україна завозить паливо з Європи. Там високі податки, бо так людей намагаються змусити пересісти на громадський транспорт. В Україні люди на громадський транспорт не пересядуть, каже Сергій Фурса, адже він погано розвинений.

Зростання цін на паливо має автоматично підвищити ціни на продукти та послуги.

Зростання цін цього року буде. Це досить природний процес. Проте інфляція зараз різко скорочується.

Цьогоріч інфляція динамічно скорочується, тому ціни зростають, але чимдалі меншими темпами. На кінець року інфляцію прогнозують близько 10,5%, зараз вона 12,8%. Для країни в стані війни — це чудовий показник. До прикладу, рівень інфляції в Угорщині — 20%.

Інвестиційний банкір каже, ціни ніколи не зменшуються. Але зараз вони зростатимуть меншими темпами.

Повернення оподаткування палива позитивно вплине на кількість надходжень у бюджет. На логістичну галузь повернення оподаткування палива вплине здорожчанням послуг.

Повернення оподаткування жодним чином не стимулюватиме виробників палива, адже вони продаватимуть його за тією ж ціною, а держава отримуватиме більший податок. Так само це не вплине на трейдерів.

Росія виграє від зростання цін на нафту. Вони домовилися з Саудівською Аравією і скоротили виробництво. Однак російський торговельний баланс значно скоротився. Він майже наблизився до нуля.

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