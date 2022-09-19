Газ подорожает! Сколько придется платить за голубое топливо

Цены в Украине быстро растут. Это касается всего, кроме счетов за коммунальные услуги, ведь президент Украины Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение тарифов.

Однако газ в Украине все же подорожает, сообщает Обозреватель. Читай, сколько тебе придется платить за голубое топливо по сравнению с прошлым годом.

Как сильно вырастет цена

Несмотря на то, что расценки на газ не будут повышать до августа 2023 года, по оценке Госстата, в этом году цена на этот ресурс поднялась на 16%, поэтому сумма в платежках вырастет.

К примеру, цена за кубометр газа в декабре 2021 года была 6,33 грн, а в декабре этого года за куб придется платить уже 7,96 грн.

Если на отопление дома ты используешь 200 кубов голубого топлива, то заплатить придется на 326 грн больше, чем за такое же количество использованного газа в прошлом году.

Причины совершенно очевидны: война России против Украины. Полномасштабное вторжение усложняет возможность нашей страны обеспечить себя топливом, как обычно.

Цена на украинском рынке будет зависеть от стоимости голубого топлива на мировом рынке и объема собственной добычи ресурса.

К сожалению, пока Украина не может обеспечить себя газом на 100%. Читай, как наша страна готовится к отопительному сезону и откуда привозит газ.

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