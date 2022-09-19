Экономия

Газ подорожает! Сколько придется платить за голубое топливо

Вероника Кононенко, практикантка сайта 19 сентября 2022, 14:00
газ
Фото: Unsplash

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