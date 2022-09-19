Газ подорожчає! Скільки доведеться платити за блакитне паливо

Ціни в Україні стрімко ростуть. Це стосується всього, окрім рахунків за комунальні послуги, адже президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення тарифів.

Однак газ в Україні все ж подорожчає, повідомляє Оbozrevatel. Читай, як багато тобі доведеться заплатити за блакитне паливо проти минулого року.

Як зростуть ціни на газ

Хоча розцінки на газ не будуть підвищувати до серпня 2023 року, за оцінкою Держстату, цьогоріч ціна на цей ресурс піднялася на 16%. Тож сума в платіжках зросте.

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До прикладу, ціна за кубометр газу у грудні 2021 року була 6,33 грн, а в грудні цього року за куб доведеться платити вже 7,96 грн.

Якщо на опалення будинку ти використовуєш 200 кубів блакитного палива, то заплатити доведеться на 326 грн більше, ніж за таку ж кількість використаного газу минулого року.

Причини цілком очевидні: війна Росії проти України. Повномасштабне вторгнення знижує можливість забезпечити себе паливом, як зазвичай.

Ціна на українському ринку залежатиме від вартості блакитного палива на світовому ринку та обсягу видобутку власного газу.

На жаль, поки що Україна не може забезпечити себе газом на всі 100%. Читай, як наша країна готується до опалювального сезону 2022 та де закуповує газ.

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