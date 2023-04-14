Пасхальный ажиотаж и не только — почему подскочили цены на продукты в апреле и чего ждать дальше

Цены на ключевые продукты этой весной просто шокируют. Новые рекордсмены — лук и морковь. Но это еще не конец.

Корреспондентка Фактов недели Алла Чиж разобралась, какие сейчас цены на рынке, в чем причина подорожания и чего ждать дальше.

Цены на продукты в Украине в апреле 2023

Данные Госстата и Института аграрной экономики показывают, что цены на продукты в Украине продолжают расти:

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овощи за год подорожали на 36%;

сало — на 38%;

рыба — на 44%;

фрукты — на 75%;

яйца — на 92%.

Огурцы только за последние пару месяцев подорожали чуть ли не втрое, морковь — почти в 2,5 раза, лук и капуста — вдвое.

Так что в апреле 2023 года цены на продукты борщового набора как в супермаркете, так и на рынке следующие:

свекла — 45 грн/кг; морковь — 53 грн/кг; лук — 70 грн/кг; капуста — 24 грн/кг.

В общей сложности продукты на борщ обходятся около 170 грн.

Почему растут цены на продукты

Экономист Олег Пендзин объясняет, что раньше Херсонская и Запорожская области, часть которых теперь временно оккупирована, были ключевыми поставщиками тепличной продукции. Но это не единственная причина таких безумных цен на овощи.

Искали лук в Европе — Польша и Голландия. Но в Голландии и своего лука было мало, там были очень большие наводнения. Цена европейского лука подскочила вверх.

Искали в Турции. Начались землетрясения, турки полностью ввели эмбарго на всю продовольственную часть, идущую на экспорт. Это касается не только лука, но и томатов, и огурцов, — объясняет эксперт.

Сами аграрии добавляют, что на цены влияют и проблемы с доставкой продукции: нарушение межрегиональных логистических цепочек, повышение цен на смазочно-топливные материалы.

Кроме того, для выращивания овощей необходимо много электроэнергии, а также минеральных удобрений, цены на которые поднялись вдвое. Ведь раньше основная часть удобрений шла через одесские порты, а теперь транспортируется автомобилями через европейские рынки.

Чего ждать от цен дальше

Эксперты прогнозируют, что стоимость огурцов и томатов традиционно упадет в июле, а вот лук сбавит ценовые обороты в скором времени. Поскольку уже через месяц в Украине уродится озимый лук, а рынок заполонит отечественный товар, а не только импортный.

Цены на мясную продукцию и яйца сейчас подогревает приближение Пасхи. Но дальше цены могут снизиться.

Не будет головокружительного прыжка. Тем более уже весна, появились домашние яйца на рынке. Уже начали куры нестись в домашних хозяйствах, — отмечает Олег Пендзин.

Хорошая новость для любителей курятины — за мясо птицы переплачивать точно не придется! Ведь после пасхальных праздников у нас будет больше предложений от птицекомбинатов, которые выращивают уже новое поголовье кур.

А вот молочка в ближайшие месяцы подорожает. Ее стоимость может прыгнуть вверх до 10%.

Ничто не дает столько приятных хлопот, как подготовка к праздникам. Читай, как сложить пасхальную корзину, что туда положить, а что добавлять не стоит.

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