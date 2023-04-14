Экономия

Пасхальный ажиотаж и не только — почему подскочили цены на продукты в апреле и чего ждать дальше

Елена Яковлева, редактор сайта 14 апреля 2023, 08:00
Ціни на продукти в квітні 2023 - що подорожчає та на скільки
Фото: Pexels

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