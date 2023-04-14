Великодній ажіотаж і не тільки — чому підскочили ціни на продукти у квітні та чого чекати далі

Ціни на ключові продукти цієї весни просто шокують. Нові рекордсмени — цибуля та морква. Але це ще не кінець.

Кореспондентка Фактів тижня Алла Чиж розібралась, які зараз ціни на ринку, в чому причина подорожчання та чого очікувати далі.

Ціни на продукти в Україні у квітні 2023

Дані Держстату та Інституту аграрної економіки показують, що ціни на продукти в Україні продовжують рости:

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овочі за рік подорожчали на 36%;

сало — на 38%;

риба — на 44%;

фрукти — на 75%;

яйця — на 92%.

Огірки лише за останні пару місяців здорожчали ледь не втричі, морква — майже у 2,5 рази, цибуля і капуста — удвічі.

Тож у квітні 2023 року ціни на продукти борщового набору як у супермаркеті, так і на базарі такі:

буряк — 45 грн/кг; морква — 53 грн/кг; цибуля — 70 грн/кг; капуста — 24 грн/кг.

Загалом продукти на борщ обходяться у близько 170 грн.

Чому ростуть ціни на продукти

Економіст Олег Пендзин пояснює, що раніше Херсонська та Запорізька області, частина яких нині тимчасово окупована, були ключовими постачальниками тепличної продукції. Але це не єдина причина таких шалених цін на овочі.

Шукали цибулю в Європі — Польща і Голландія. Але в Голландії й своєї цибулі було обмаль, там були дуже великі повені. Ціна європейської цибулі підскочила вгору.

Шукали в Туреччині. Почалися землетруси, турки повністю ввели ембарго на всю продовольчу частину, що йшла на експорт. Це стосується не тільки цибулі, а й томатів і огірків, — пояснює експерт.

Самі аграрії додають, що на ціни впливають і проблеми з доставкою продукції: порушення міжрегіональних логістичних ланцюжків, підвищення цін на мастильно-паливні матеріали тощо.

Крім того, для вирощування овочів необхідно багато електроенергії, а також мінеральних добрив, ціни на які зросли удвічі. Адже раніше основа частина добрив йшла через одеські порти, а тепер усе транспортується автівками через європейські ринки.

Чого очікувати від цін далі

Експерти прогнозують, що вартість огірків та томатів традиційно впаде в липні, а от цибуля збавить цінові оберти вже незабаром. Оскільки вже за місяць в Україні вродить озима цибуля, а ринок заполонить вітчизняний товар, а не тільки імпортний.

Ціни на м’ясну продукцію і яйця нині підігріває наближення Великодня. Але далі ціни можуть знизитись.

Не буде карколомного стрибка. Тим більше вже весна, з’явилися домашні яйця на ринку. Уже почали кури нестися в домашніх господарствах, — зауважує Олег Пендзин.

Хороша новина для любителів курятини — за м’ясо птаха переплачувати точно не доведеться! Бо ж після великодніх свят у нас буде більше пропозицій від птахокомбінатів, які вирощують уже нове поголів’я курей.

А ось молочка впродовж найближчих місяців подорожчає. Її вартість може стрибнути вгору до 10%.

Ніщо не дає стільки приємного клопоту, як підготовка до свят. Читай, як скласти великодній кошик, що туди покласти, а що додавати не варто.

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