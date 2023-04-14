Економія

Великодній ажіотаж і не тільки — чому підскочили ціни на продукти у квітні та чого чекати далі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Квітня 2023, 08:00
Ціни на продукти в квітні 2023 - що подорожчає та на скільки
Фото: Pexels

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