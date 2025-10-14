Квартиры дорожают не всюду: где предлагают самую дешевую недвижимость

Рынок первичного жилья в Украине демонстрирует относительную стабильность. За последние шесть месяцев в большинстве регионов стоимость квадратного метра существенно не менялась, хотя в отдельных городах зафиксировано как незначительное повышение, так и заметное снижение цен.

Об этом говорится в аналитическом отчете ЛУН за третий квартал 2025 года.

Где цены упали, а где выросли

Согласно исследованию, в большинстве крупных городов — Киеве, Чернигове, Харькове, Ужгороде, Черновцах и Одессе — колебания стоимости не превысили 1%.

В Сумах, Виннице и Полтаве средняя цена за квадратный метр осталась на уровне полугодичной давности.

Зато в Кропивницком жилье подешевело на 6%, а в Запорожье — на 5%.Противоположную тенденцию наблюдают в Луцке, Ровно и Житомире, где квадрат подорожал на 7–8%. Самый заметный рост зафиксирован в Тернополе и Хмельницком — до 10%.

Что влияет на выбор покупателей

Несмотря на войну и экономическую неопределённость, украинцы продолжают покупать квартиры, особенно в столице.

Если раньше решающими факторами были цена и метраж, то теперь на первый план выходит безопасность: наличие укрытий, продуманная инфраструктура, школы поблизости.

Растёт интерес к жилым комплексам, построенным по современным концепциям комфорта — например, Riel Family Style, где учтены потребности семей, стремящихся не только к квадратным метрам, но и к удобному пространству для жизни.

Самые дорогие города для покупки квартиры в новостройке

Топ-3 городов с самыми высокими ценами за квадратный метр остаются неизменными:

Львов — 57,9 тыс. грн/м²;

Киев — 54,2 тыс. грн/м²;

Ужгород — 47,7 тыс. грн/м².

Самая низкая средняя стоимость жилья зафиксирована в прифронтовых городах — Запорожье (24,1 тыс. грн), Сумах (26 тыс.), Харькове (28,2 тыс.) и Николаеве (29,1 тыс.).

Сколько стоит однокомнатная квартира

Минимальные цены на однокомнатные квартиры существенно различаются в зависимости от региона.

Самые дорогие варианты традиционно в Львове (2,5 млн грн), Киеве (2,4 млн грн) и Черновцах (2 млн грн).

А вот самое доступное жилье предлагают Сумы, Николаев и Запорожье, где небольшие квартиры можно приобрести примерно за 1 миллион гривен.

Интересно, что Харьков, Тернополь и Хмельницкий имеют одинаковую среднюю стоимость однушки — около 1,3 миллиона гривен.

Вторичный рынок тоже меняется

Аналитики ЛУН отмечают, что осенью 2025 года вторичное жилье показало неожиданные колебания.

Во Львове и Ужгороде цены на однокомнатные квартиры снизились, тогда как в Тернополе и Черновцах — наоборот выросли на 13% и 8% соответственно.

Такие изменения указывают на постепенное переформатирование спроса: украинцы все чаще рассматривают для инвестиций или переезда менее популярные, но спокойные города, где уровень безопасности выше, а цены остаются приемлемыми.

