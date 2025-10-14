Квартири дорожчають не всюди: де пропонують найдешевшу нерухомість

Ринок первинного житла в Україні демонструє відносну стабільність. Протягом останніх шести місяців у більшості регіонів вартість квадратного метра суттєво не змінювалася, хоча в окремих містах зафіксовано як незначне зростання, так і помітне зниження цін.

Про це повідомляє аналітичний звіт ЛУН за третій квартал 2025 року.

Де ціни впали, а де зросли

За даними дослідження, у більшості великих міст — Києві, Чернігові, Харкові, Ужгороді, Чернівцях та Одесі — коливання вартості не перевищили 1%.

У Сумах, Вінниці та Полтаві середня ціна квадратного метра залишилася на рівні піврічної давності.

Натомість у Кропивницькому житло подешевшало на 6%, а в Запоріжжі — на 5%. Протилежну тенденцію спостерігають у Луцьку, Рівному та Житомирі, де квадрат подорожчав на 7–8%.

Найвідчутніше зростання зафіксоване у Тернополі та Хмельницькому — до 10%.

Що впливає на вибір покупців

Попри війну й економічну невизначеність, українці продовжують купувати квартири, особливо у столиці.

Та якщо раніше вирішальними були ціна й метраж, то тепер на перший план виходить безпека: наявність укриттів, планування підстанцій, розвинена інфраструктура, школи поруч.

Зростає інтерес до житлових комплексів, збудованих за сучасними концепціями комфорту — наприклад, Riel Family Style, де враховано потреби родин, які прагнуть не лише квадратних метрів, а й зручного простору для життя.

Найдорожчі міста для купівлі квартири в новобудові

Топ-3 міст із найвищими цінами за квадратний метр залишаються незмінними:

Львів — 57,9 тисячі грн/м²;

Київ — 54,2 тисячі грн/м²;

Ужгород — 47,7 тисячі грн/м².

Найнижча середня вартість житла зафіксована у прифронтових містах — Запоріжжі (24,1 тис. грн), Сумах (26 тис.), Харкові (28,2 тис.) та Миколаєві (29,1 тис.).

Скільки коштує однокімнатна квартира

Мінімальні ціни на однокімнатні квартири суттєво різняться залежно від регіону.

Найдорожче — традиційно у Львові (2,5 млн грн), Києві (2,4 млн грн) та Чернівцях (2 млн грн).

А от найдоступніше житло пропонують Суми, Миколаїв та Запоріжжя, де невеликі квартири можна придбати приблизно за 1 мільйон гривень.

Цікаво, що Харків, Тернопіль і Хмельницький мають однакову середню вартість “однушки” — близько 1,3 мільйона гривень.

Вторинний ринок теж змінюється

Аналітики ЛУН відзначають, що восени 2025 року вторинне житло показало несподівані коливання.

У Львові та Ужгороді ціни на однокімнатні квартири знизилися, тоді як у Тернополі та Чернівцях — навпаки зросли на 13% і 8% відповідно.

Такі зміни свідчать про поступове переформатування попиту: українці частіше розглядають для інвестицій або переїзду менш популярні, але спокійні міста, де рівень безпеки вищий, а ціни — ще прийнятні.

