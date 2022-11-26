Дешевле, но безопасно ли? О преимуществах и недостатках ГБО и как перевести авто на газ

Из-за значительного роста цен на топливо многие автомобилисты начали думать о возможных вариантах сбережения. Одним из таких вариантов является ГБО — газобаллонное оборудование для автомобиля. Безопасно ли его использовать, как установить ГБО и сколько это стоит — рассказываем дальше.

Эксперт Алексей Горкин считает, что установить газобаллонное оборудование на авто — просто, но недешево. Но поставить его можно практически на любой ТС, на бензиновый и дизельный двигатель.

Нюанс заключается в характеристиках системы впрыска и некоторых особенностях конкретного автомобиля.

Безопасно ли устанавливать ГБО

Первое, о чем нужно помнить — такое оборудование можно устанавливать только на полностью исправный автомобиль. Если владелец автомобиля хочет поставить ГБО, следует сначала пройти детальный техосмотр, компьютерную диагностику всех систем.

Сейчас также смотрят

— Если у автомобиля проблемы с работой на бензине, то на газе он будет работать еще хуже, — отмечает эксперт.

Главное преимущество, за которое автомобилисты выбирают газовую установку — экономия средств. Но она ощутима лишь тогда, когда автомобилем пользуются часто и ездят далеко. Если автомобиль приезжает до 20 тысяч километров в год — экономическая выгода будет мала.

— Стоимость одного литра бензина в среднем — 50 гривен. Газ стоит от 26 до 30 гривен. То есть при нынешних ценах реальная экономия — 45-50%. Расход газа, по сравнению с бензином, больше на 20%, — объясняет Алексей.

То есть реальная экономия в деньгах — 45-50%.

Недостатки ГБО

Основным недостатком ГБО являются его большие размеры: приходится занимать либо часть багажника, либо место для запасного колеса.

На СТО монтаж баллона и крепление к нему выполняют специалисты, поэтому самостоятельно в эту установку лезть не стоит. После монтажа специалисты и производят тестирование и настройку системы.

В то же время, ГБО не обязывает автомобилиста полностью отказаться от бензина. В любой момент ты можешь переключиться с газа на топливо и поехать дальше.

Цены на переоборудование авто в газ в этом году не изменились. И колеблются от $450 до €1 тыс. Цена зависит от марки автомобиля.

Следует также обратить внимание и на поколение газобаллонного оборудования. Ведь они тоже развиваются, и на современные авто уже устанавливают ГБО четвертого поколения. Но Горкин уверяет: через год такое оборудование точно окупится.

Устанавливать ГБО нужно исключительно на проверенных СТО, делать это должны профильные специалисты во избежание проблем. Газобаллонное оборудование на машине обязательно нужно легализовать, иначе полицейские выпишут штраф.

Как устанавливать ГБО

Кроме механических задач следует помнить и о технических, бумажных моментах. Во-первых, устанавливать ГБО нужно только в проверенных СТО, специализирующихся на этом, а не в подпольных “гаражах”.

Во-вторых, всегда обращай внимание на месяц и год изготовления газового баллона, который тебе устанавливают: их эксплуатационный возраст рассчитан на 10 лет.

После установки ГБО машина должна быть перерегистрирована в сервисном центре МВД. Там выдают новое свидетельство. В нем указывается использование газового топлива. Но перед визитом в сервисный центр нужно пройти обязательную сертификацию автомобиля, переоборудованного для работы на газ.

— Как только установили ГБО, следует сразу ехать в сертификационный центр. Они проверяют, правильно ли установлено оборудование. Фотографируют и снимают автомобиль на видео, проверяют наличие на оборудовании сертификатов качества. И только после этого выдают документы.

С ними нужно идти в МРЭО для замены техпаспорта.

Если специалисты выявят какие-либо недостатки, придется снова ехать к мастерам и устранять проблему. Но зарегистрировать автомобиль нужно в течение 10 дней после установки ГБО.

Какие документы нужно подать в сервисный центр МВД:

заявление на перерегистрацию машины;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

сертификат соответствия;

свидетельство о регистрации компании, устанавливавшей ГБО.

Штраф за нелегализованное ГБО — 340 грн. Если водитель пойман второй раз, ему грозит лишение права на вождение сроком от трех до шести месяцев.

Кстати, проверять штрафы по ПДД можно в телефоне: о пяти способах, как это сделать, мы рассказывали в другом материале.

Подписывайся на наш Telegram!