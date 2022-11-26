Экономия

Дешевле, но безопасно ли? О преимуществах и недостатках ГБО и как перевести авто на газ

Виктория Мельник, редактор сайта 26 ноября 2022, 13:00
ГБО
Фото: Unsplash

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