Дешевше, але чи безпечно? Про переваги та недоліки ГБО та як перевести авто на газ

Через значний зріст цін на пальне багато автомобілістів почали думати про можливі варіанти заощадження. Одним із таких варіантів є ГБО — газобалонне обладнання для автомобіля. Чи безпечно його використовувати, як встановити ГБО та скільки це коштує — розповідаємо далі.

Експерт Олексій Горкін вважає, що установити газобалонне обладнання на авто — просто, але недешево. Та поставити його можна практично на будь-який ТЗ, і на бензиновий, і на дизельний двигун.

Нюанс полягає у характеристиках системи впорскування і в деяких особливостях конкретного автомобіля.

Чи безпечно встановлювати ГБО

Перше, про що треба пам’ятати — таке обладнання можна встановлювати лише на повністю справний автомобіль. Якщо власник автівки хоче поставити ГБО, варто спочатку пройти детальний техогляд, комп’ютерну діагностику всіх систем.

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— Якщо автомобіль має проблеми з роботою на бензинові, то на газу він працюватиме ще гірше, — зазначає експерт.

Головна перевага, за яку автомобілісти обирають газову установку — економія коштів. Але відчутна вона лише тоді, коли автомобілем користуються часто та їздять далеко. Якщо автомобіль наїжджає до 20 тисяч кілометрів у рік — економічна вигода буде мала.

— Вартість одного літра бензину в середньому — 50 гривень. Газ коштує від 26 до 30 гривень. Тобто, за нинішніх цін реальна економія — 45-50%. Витрати газу, порівняно з бензином, більші на 20%, — пояснює Олексій.

Тобто, реальна економія у грошах — 45-50%.

Недоліки ГБО

Основним недоліком ГБО є його великі розміри: доводиться або займати частину багажника, або місце для запасного колеса.

На СТО монтаж балона та кріплення до нього виконують фахівці, тож самостійно до цієї установки лізти не варто. Після монтажу фахівці й проводять тестування та налаштування системи.

Водночас ГБО не зобов’язує автомобіліста повністю відмовитися від бензину. У будь-який момент ти можеш перемкнутися з газу на паливо та поїхати далі.

Ціни на переобладнання авто на газ цьогоріч не змінилися. І коливаються від $450 до €1 тис. Ціна залежить від марки автомобіля.

Варто також звернути увагу і на покоління газобалонного устаткування. Адже вони також розвиваються, і на сучасні автівки уже встановлюють ГБО четвертого покоління. Але Горкін запевняє: за рік таке обладнання точно окупиться.

Встановлювати ГБО треба виключно на перевірених СТО, робити це мають профільні фахівці, щоб уникнути проблем. Газобалонне обладнання на машині обов’язково треба легалізувати, інакше поліцейські випишуть штраф.

Як встановлювати ГБО

Окрім механічних завдань варто пам’ятати і про технічні, паперові моменти. По-перше, встановлювати ГБО треба лише в перевірених СТО, які на цьому спеціалізуються, а не у підпільних “гаражах”.

По-друге, завжди звертай увагу на місяць та рік виготовлення газового балона, який тобі встановлюють: їхній експлуатаційний вік розрахований на 10 років.

Після встановлення ГБО машина має бути перереєстрована у сервісному центрі МВС. Там видають нове свідоцтво. У ньому вказують використання газового палива. Але перед візитом до сервісного центру треба пройти обов’язкову сертифікацію автомобіля, переобладнаного для роботи на газу.

— Щойно встановили ГБО, варто одразу їхати в сертифікаційний центр. Вони перевіряють, чи правильно встановлене обладнання. Фотографують та фільмують автомобіль, перевіряють наявність на обладнанні сертифікатів якості. І лише після того видають документи.

З ними треба йти у МРЕО для заміни техпаспорта.

Якщо спеціалісти виявлять якісь недоліки, доведеться знову їхати до майстрів та усувати проблему. Але зареєструвати автівку треба протягом 10 днів після встановлення ГБО.

Які документи треба подати до сервісного центру МВС:

заява на перереєстрацію машини;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

сертифікат відповідності;

свідоцтво про реєстрацію компанії, що встановлювала ГБО.

Штраф за нелегалізоване ГБО — 340 грн. Якщо водія упіймають вдруге, йому загрожує позбавлення права на водіння терміном від трьох до шести місяців.

До речі, перевіряти штрафи за ПДР можна через телефон: про п’ять способів, як це зробити, ми розповідали в іншому матеріалі.

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