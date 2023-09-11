Дороже всего не на Западе Украины? Как жилье и по какой цене можно приобрести по программе єОселя

Собственный дом даже во времена полномасштабной войны остается одной из важнейших инвестиций, которая приносит в жизнь человека особое чувство комфорта. Однако цены на жилье часто не радуют даже тех, кто имеет определенные сбережения.

В таком случае на помощь придет льготная программа кредитования єОселя, которая позволяет внести определенный процент от стоимости недвижимости, а затем только производить ежемесячный платеж.

В ценах на жилье, а также условиях программы разобралось издание Недвижимость 24 для тех, кто стремится превратить жилищную мечту в достижимую цель.

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Какой размер ежемесячных выплат по программе єОселя

Если ты стремишься найти себе жилье в Киеве на вторичном рынке, то минимально нужно внести 20% от полной стоимости. Если хочешь найти однокомнатную квартиру, то нужно рассчитывать на ежемесячный платеж в 16 тысяч. А если мечтаешь о двухкомнатной, нужно иметь 27 тысяч ежемесячно для выплат.

Во Львове, который приобрел еще большую популярность среди покупателей недвижимости, нужен ежемесячный платеж 17 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. А вот двухкомнатная будет стоить 23 тысяч в месяц.

Одесские квартиры по программе будут стоить сравнительно дешевле, поскольку за однокомнатную нужно будет платить около десяти тысяч гривен в месяц, а за двухкомнатную — 17 тысяч гривен.

Тем, кто стремится приобрести квартиру в Днепре, придется выплачивать 12 тысяч гривен ежемесячно за однокомнатный дом, а за двухкомнатный — 16 тысяч гривен.

Сравнительно меньше финансовых требований имеет Ивано-Франковск, где за однокомнатную квартиру придется выплачивать ежемесячно шесть тысяч гривен. Двухкомнатный дом будет стоить восемь тысяч гривен ежемесячно.

Хочешь купить жилье и не пожалеть? Читай, на какие критерии следует обратить внимание, когда хочешь приобрести недвижимость.

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