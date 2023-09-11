Найдорожче не на Заході України? Як житло та за якою ціною можна придбати за програмою єОселя

Власна оселя навіть у часи повномасштабної війни залишається однією з найважливіших інвестицій, яка приносить у життя людини особливе почуття комфорту. Однак ціни на житло часто не тішать навіть тих, хто має певні заощадження.

У такому разі на допомогу прийде пільгова програма кредитування єОселя, яка дозволяє внести певний відсоток від вартості нерухомості, а потім лише робити щомісячний платіж.

У цінах на житло, а також умовах програми розібралось видання Нерухомість 24 для тих, хто прагне перетворити житлову мрію в досяжну мету.

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Який розмір щомісячних виплат за програмою єОселя

Якщо ти прагнеш знайти собі житло в Києві на вторинному ринку, то мінімально маєш внести 20% від повної вартості. Якщо прагнеш знайти однокімнатну квартиру, то маєш розраховувати на щомісячний платіж в 16 тисяч. А якщо мрієш про двокімнатну — потрібно мати 27 тисяч щомісячно для виплат.

У Львові, який набув ще більшої популярності серед покупців нерухомості, повинен бути щомісячний платіж 17 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. А ось двокімнатна буде коштувати 23 тисячі за місяць.

Одеські квартири за програмою будуть коштувати порівняно дешевшими, оскільки за однокімнатну потрібно буде платити близько десяти тисяч гривень на місяць, а за двокімнатну — 17 тисяч гривень.

Тим, хто прагне придбати квартиру у Дніпрі, доведеться виплачувати 12 тисяч гривень щомісячно за однокімнатну оселю, а за двокімнатну — 16 тисяч гривень.

Порівняно найменше фінансових вимог має Івано-Франківськ, де за однокімнатну квартиру потрібно буде виплачувати щомісячно шість тисяч гривень. Двокімнатна оселя буде коштувати вісім тисяч гривень щомісячно.

Хочеш купити житло та не пожалкувати? Читай, на які критерії варто звернути увагу, коли хочеш придбати нерухомість.

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