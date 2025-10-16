Когда включат отопление в Кривом Роге 2025: прогноз старта сезона

Кривой Рог относят к прифронтовым городам, враг активно наносит ущерб местной инфраструктуре, и криворожцев ждет сложная зима.

Когда с учетом реальной обстановки в городе в 2025 году включат отопление – разбираемся в материале.

Когда включат отопление в Кривом Роге в 2025 году

Министерство развития громад и территорий Украины сообщило, что уровень готовности к отопительному сезону 2025–2026 в Кривом Роге на данный момент ниже, чем в других городах страны. Однако тепло должны подать вовремя.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 830, решение о начале и завершении отопительного периода принимаются органами местного самоуправления с учетом климатических условий.

Отопительный период должен начинаться не позднее периода, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха составляет 8°C и ниже.

Но в октябре 2025 года вышло постановление Кабинета Министров Украины, которое продлевает действие фиксированных цен на природный газ для населения и бюджетных учреждений на период с 1 ноября по 31 марта.

Министерство энергетики Украины уточнило, что эти даты не являются обязательными для фактического начала подачи тепла в дома.

Решение о начале и завершении отопительного сезона должны принять органы местного самоуправления в зависимости от погодных условий.

Однако остается открытым вопрос, по каким ценам будут приобретены энергоресурсы в период до начала действия фиксированных цен 1 ноября 2025 года и будет ли государство финансировать субсидии на них для населения.

Читать по теме Когда в Днепре включат отопление в 2025 году: что планируют власти Что говорят власти города Днепр о начале отпительного сезона и долго ли еще ждать.

Готов ли Кривой Рог к началу отопительного сезона 2025-2026

В то же время Кривой Рог активно готовится к началу отопительного сезона. По словам главы районной государственной администрации Евгения Сытниченко, готовность района к отопительному сезону превышает 90%.

Он сообщил, что в течение года заменили 70 км теплосетей, а работы по обновлению отдельных узлов и изоляции труб еще продолжаются.

Руководитель Криворожской теплоцентрали Сергей Зубчевский добавил, что в городе уже заменили более 64 км из запланированных 80 км труб, при этом на некоторых объектах работы ведутся круглосуточно.

Для поддержки компании государство привлекло специалистов по тепловым сетям из девятнадцати областей Украины.

В прошлом году, несмотря на хорошую готовность к отопительному сезону, Кривой Рог зимой оказался в критической ситуации, и людям приходилось обогреваться обогревателями.

В 2025 году правительство страны и энергетики призывают к экономии энергоресурсов — как электроэнергии, так и газа. Поэтому стоит заранее позаботиться о теплой одежде, одеялах и утеплении домов.

Источник: Суспільне Днепр.

Также читайте, как согреться ночью, когда отопление не включили — три эффективных совета.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!