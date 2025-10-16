Коли включать опалення у Кривому Розі у 2025 році: прогноз старту сезону

Кривий Ріг відносять до прифронтових міст, ворог активно завдає шкоди місцевій інфраструктурі і на криворіжців чекає складна зима.

Коли з урахуванням реальної обстановки в місті у 2025 році увімкнуть опалення – розбираємось у матеріалі.

Коли включать опалення у Кривому Розі 2025

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що рівень готовності до опалювального сезону 2025-2026 у Кривому Розі наразі нижчий, ніж в інших містах країни. Однак тепло мають подати вчасно.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 830, рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюються органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов.

Опалювальний період має починатися не пізніше періоду, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря становить 8°C та нижче.

Але в жовтні 2025 року вийшла постанова Кабінету Міністрів України, яка продовжує дію фіксованих цін на природний газ для населення та бюджетних установ на період з 1 листопада по 31 березня.

Міністерство енергетики України уточнило, що ці дати не є обов’язковими для початку фактичного подання тепла в оселі.

Рішення про початок та завершення опалювального сезону мають ухвалити органи місцевого самоврядування залежно від погодних умов.

Проте лишається відкритим питання, за якими цінами будуть придбані енергоносії у період до початку дії фіксованих цін 1 листопада 2025 року. І чи буде держава фінансувати на них субсидії для населення.

Чи готовий Кривий Ріг до початку опалювального сезону 2025-2026

Поки Кривий Ріг активно готується до початку опалювального сезону. За словами голови районної державної адміністрації Євгена Ситниченка, готовність району до опалювального сезону перевищує 90%.

Він повідомив, що протягом року замінили 70 км тепломереж, а роботи з оновлення окремих вузлів та ізоляції труб ще тривають.

Керівник Криворізької теплоцентралі Сергій Зубчевський додав, що в місті вже замінили понад 64 км із запланованих 80 км труб, при цьому на деяких об’єктах роботи ведуть цілодобово.

Для підтримки компанії держава залучила фахівців із теплових мереж із дев’ятнадцяти областей України.

Торік, попри хорошу готовність до опалювального сезону, Кривий Ріг взимку опинився у критичній ситауції, і люди були вимушені грітися обігрівачами.

У 2025 році уряд країни та енергетики закликають до економії енергоресурсів: і електрики, і газу. Тож варто завчасно подбати про теплі речі, ковдри та утеплення будинків.

Джерело: Суспільне Дніпро.

