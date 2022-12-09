Не можеш заснути через холод? Креативні способи зігрітися без опалення

Цієї зими треба бути готовими до того, що опалення буде нестабільним. Щоб не мерзнути вночі у холодній оселі, можна використати креативні способи обігріву, які не потребують багато грошей чи сил.

Якщо твого креативу вистачає лише на те, що вдягти на себе десять шарів одягу, читай наш матеріал. Ми підкажемо тобі, як можна зігрітися вночі.

Щоб зігрітися — знизь температуру в кімнаті

Від загальної температури в приміщенні багато чого залежить. Цікаво те, що намагатися прогріти кімнату — зайвий клопіт.

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Виявляється, наш організм здатний пристосуватися до будь-яких температур. А засинати нам взагалі комфортніше у прохолодній кімнаті, спека лише погіршує самопочуття.

Отож, якщо підтримувати температуру від 15 до 19 градусів тепла, тобі вдасться швидше зігрітися, завдяки ковдрі.

У такій температурі є ще один плюс — вранці не доведеться відчувати особливий перепад температур, залишаючи улюблене ліжко.

Теплі ноги — гарний сон

Кінцівки виконують функцію регуляторів температури в нашому організмі. Ти напевно сам (-а) не раз помічав (-ла), що коли вони надто холодні й не можуть зігрітися, заснути стає майже неможливо.

Саме тому ноги повинні бути у теплі. Для їхнього утеплення використовуй звичайні шкарпетки. Ідеальним варіантом стануть легкі шкарпетки з бавовни.

А от товстих і в’язаних пар варто уникати. Вони лише заважають швидкому зігріванню або навпаки, впливають на дуже швидкий перепад температур, що теж не допоможе заснути.

Якщо ж ти зовсім мерзляк/мерзлячка, що жодна пара шкарпеток не здатна зігріти твої ніжки, зроби собі грілку.

Для цього не обов’язково мати спеціальну гумову грілку, тобі підійде навіть звичайна пластикова пляшка. Треба тільки залити в неї теплу воду комфортної для тебе температури й чимшвидше бігти грітися під ковдру.

Ковдра — це важливо

А ти знав(-ла), що ковдра має свій термін придатності? Саме так, її зігрівальні функції з часом зникають, особливо це стосується ковдр із синтепоновими наповнювачами.

Вони мають властивість збиватися в одному місці після прання. Також у ковдр з синтепону поганий теплообмін.

Тож, якщо кожну ніч ти мерзнеш та прокидаєшся від холоду, то термін придатності твоєї ковдри минув й слід придбати нову, з якіснішим та теплішим наповнювачем.

Якщо ж перспектива грітися ковдрами, шкарпетками та саморобними грілками тебе не дуже приваблює, ми розповіли як зробити обігрівач своїми руками без електрики.

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