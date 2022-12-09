Не можешь уснуть из-за холода? Креативные способы согреться без отопления

Этой зимой нужно быть готовым к тому, что отопление будет нестабильным. Чтобы не мерзнуть ночью в холодном доме, можно использовать креативные способы обогрева, не требующие много денег или сил.

Если твоего креатива хватает на то, чтоб одеть на себя десять слоев одежды, читай наш материал. Мы подскажем, как можно согреться ночью.

Чтобы согреться ночью – снизь температуру в комнате

От общей температуры в помещении многое зависит. Интересно то, что пытаться прогреть комнату — лишние хлопоты.

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Наш организм способен приспособиться к любым температурам. А засыпать нам вообще комфортнее в прохладной комнате, жара лишь усугубляет самочувствие.

Так что если поддерживать в температуру от 15 до 19 градусов тепла, тебе удастся быстрее согреться, благодаря одеялу.

В такой температуре есть еще один плюс – утром не придется испытывать особый перепад температур, оставляя любимую кровать.

Теплые ноги – хороший сон

Конечности выполняют функцию регуляторов температуры в нашем организме. Ты наверняка сам(а) не раз замечал(а), что когда они слишком холодные и не могут согреться, уснуть становится почти невозможно.

Поэтому ноги должны быть в тепле. Для их утепления используй обычные носки. Идеальным вариантом станут легкие носки из хлопка.

А вот толстых и вязаных пар следует избегать. Они лишь мешают быстрому согреванию или наоборот, влияют на очень быстрый перепад температур, что тоже не поможет уснуть.

Если же ты совсем мерзляк/мерзлячка, что ни одна пара носков не способна согреть твои ножки, сделай себе грелку.

Для этого необязательно иметь специальную резиновую грелку, тебе подойдет даже обычная пластиковая бутылка. Надо только залить в нее теплую воду комфортной для тебя температуры и поскорее бежать греться под одеяло.

Одеяло – это важно

А ты знал (-а) что одеяло имеет свой срок годности? Именно так, его согревающие функции со временем исчезают, особенно это касается одеял с синтепоновым наполнителем.

Они обладают свойством сбиваться в одном месте после стирки. Также у одеял из синтепона плохой теплообмен.

Если каждую ночь ты мерзнешь и просыпаешься от холода, то срок годности твоего одеяла истек и следует приобрести новое, с более качественным и теплым наполнителем.

Если перспектива греться одеялами, носками и самодельными грелками тебя не очень привлекает, мы рассказали как сделать обогреватель своими руками без электричества.

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