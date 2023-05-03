Повышению пенсий быть? Кому и сколько доплатят в июне

С началом полномасштабного вторжения пенсионеры Украины почувствовали негативную экономическую ситуацию в стране.

В 2023 году бюджет закладывался таким образом, чтобы больше средств выдавать именно на обороноспособность страны, а уже потом — на социальную составляющую.

В то же время, уже с июня часть пенсионеров сможет получить доплаты к пенсиям в размере 1000 грн. Кого коснутся изменения и почему вводят повышение пенсий в июне, — рассказываем далее.

Повышение пенсий в июне

В июне 2023 года украинцы, которые в настоящее время получают пенсию в размере 5842 грн и ушли на отдых с 35 годами стажа, получат доплаты в размере 1000 грн.

С апреля коэффициент в формуле расчета составит 0,37 вместо 0,35 для тех, кто имеет 35 лет стажа.

Известно, что перерасчет происходит задним числом из-за задержки поступления данных в систему.

В то же время минимальная пенсия в 2023 году будет 2093 грн. А вот какая самая большая пенсия в Украине и кем для этого нужно работать, мы писали в нашем другом материале.

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