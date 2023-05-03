Підвищенню пенсій бути? Кому та скільки доплатять цього червня

З початком повномасштабного вторгнення пенсіонери України відчули на собі негативну економічну ситуацію в країні.

У 2023 році бюджет закладався так, щоб найбільше коштів видавати саме на обороноздатність країни, а вже потім — на соціальну складову.

Водночас уже з червня частина пенсіонерів зможе отримати доплати до пенсій у розмірі 1000 грн. Кого торкнуться зміни та чому вводять підвищення пенсій у червні — розповідаємо далі.

Підвищення пенсій у червні

У червні 2023 року українці, які на цей момент отримують пенсію у розмірі 5842 грн та пішли на відпочинок з 35 роками стажу, отримають доплати у розмірі 1000 грн.

З квітня коефіцієнт у формулі розрахунку становитиме 0,37 замість 0,35 для тих, хто має 35 років стажу.

Відомо, що перерахунок відбувається заднім числом через запізнення надходжень даних в систему.

Водночас мінімальна пенсія у 2023 році становитиме 2093 грн. А ось яка найбільша пенсія в Україні та ким для цього треба працювати, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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