Эта зима задела и криптовалюту? Почему USDC потеряла 20% своей рыночной капитализации за месяц

Без сомнения, криптозима затронула все криптоактивы. Одним из наиболее пострадавших является стейблкоин USDC компании Circle.

За последние 30 дней монета USDC потеряла около 20% своей рыночной капитализации. Рыночная капитализация упала с $53,3 млрд до $43,9 млрд.

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26 сентября, например, было выведено USDC на сумму более 5 млрд долларов. Напомним, что в июле рыночная капитализация этого стейблкоина достигла 55,8 млрд долларов. С тех пор он потерял часть своей рыночной стоимости.

С июля, вскоре после достижения своего пика, USDC начал терять свое присутствие на рынке. Однако основной причиной потерь стало замораживание монет, привязанных к денежным адресам Tornado.

Около 75 000 USDC, связанных с 44 адресами Tornado Cash, также были заморожены, что привело к снижению общей капитализации.

Circle объяснила замораживание санкциями Министерства финансов США в отношении Tornado Cash. Стейблкоин в свою очередь потерял симпатии сообщества и заинтересованных сторон из-за замораживания средств.

Учитывая, что это нарушило права владельцев фондов, протокол был встречен негативной реакцией и массовым отзывом средств. Некоторые протоколы блокчейна, такие как MakerDAO, также выразили свое недовольство. Криптовалюта Dai поддерживается и регулируется MakerDAO, децентрализованной автономной организацией (DAO), состоящей из владельцев ее управляющего токена MKR, которые могут голосовать за изменения определенных параметров в ее смарт-контрактах, чтобы обеспечить стабильность Dai.

Важно знать, что USDC поддерживает большую часть резерва MakerDAO. MakerDAO пошел дальше, намекнув на необходимость прекратить свою зависимость от стейблкоина.

Другим фактором, ответственным за эту потерю, является борьба за доминирование на рынке. Binance участвует в этой битве, чтобы убедиться, что ее стабильная монета вытеснит USDC и станет второй по стоимости.

Отчеты показывают, что Binance преуспевает в этом стремлении. За последние несколько месяцев BUSD биткоина вырос на 22% с примерно 17,64 миллиарда долларов до 21,62 доллара.

В настоящее время BUSD находится позади USDT, в то время как USDC понесла потери. Аналогичным образом, две заметные обменные платформы в сентябре исключили из листинга стейблкоин.

Binance и WazirX исключили из списка несколько стабильных монет, включая USDC, USDP и TUSD. Ожидается, что этот шаг WazirX будет способствовать широкому внедрению Binance (BUSD).

Джереми Аллейр из Circle заявил, что действия Binance не повлияют на USDC. Спустя всего несколько недель после делистинга, стабильная монета Circle пострадала, но все еще сохраняет свои позиции в топ-5.

В итоге мы имеем, что несколько факторов способствовали потере около 20% рыночной стоимости USDC. Однодневный вывод около 5 миллиардов долларов США привел к потере 9,2% общей рыночной стоимости. Делистинг на Binance и WazirX привел к потере 6%. Эксперты считают, что Circle необходимо вернуть доверие инвесторов и платежных платформ, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Кстати, ранее мы делали интересный эксклюзив о том, что такое криптовалюта, как на ней заработать и не попасть на мошенников.