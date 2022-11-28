Ця зима торкнулась і криптовалюти? Чому USDC втратила 20% своєї ринкової капіталізації за місяць

Без сумніву, криптозима торкнулася всіх криптоактивів. Одним із найбільш постраждалих є стейблкоїн USDC компанії Circle.

За останні 30 днів монета USDC втратила близько 20% своєї ринкової капіталізації. Ринкова капіталізація впала з $53,3 млрд до $43,9 млрд.

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26 вересня, наприклад, було виведено USDC на суму понад 5 млрд доларів. Нагадаємо, що в липні ринкова капіталізація цього стейблкоїну досягла 55,8 млрд доларів. З того часу він втратив частину своєї ринкової вартості. З липня, невдовзі після досягнення свого піка, USDC почав втрачати свою присутність на ринку.

Однак основною причиною втрат стало заморожування монет, прив’язаних до грошових адрес Tornado.

Близько 75 000 USDC, пов’язаних із 44 адресами Tornado Cash, також було заморожено, що призвело до зниження загальної капіталізації.

Circle пояснила заморожування санкціями Міністерства фінансів США щодо Tornado Cash. Стейблкоїн своєю чергою втратив симпатії спільноти та зацікавлених сторін через заморожування коштів.

Враховуючи, що це порушило права власників фондів, протокол був зустрінутий негативною реакцією та масовим відкликанням коштів. Деякі протоколи блокчейну, такі як MakerDAO, також висловили своє невдоволення. Криптовалюта Dai підтримується та регулюється MakerDAO, децентралізованою автономною організацією (DAO), що складається з власників її керуючого токена MKR, які можуть голосувати за зміни певних параметрів у її смарт-контрактах, щоб забезпечити стабільність Dai.

Важливо знати, що USDC підтримує більшу частину резерву MakerDAO. MakerDAO пішов далі, натякнувши на необхідність припинити свою залежність від стейблкоїна.

Іншим чинником, відповідальним за цю втрату, є боротьба за домінування на ринку. Binance бере участь у цій битві, щоб переконатися, що її стабільна монета витіснить USDC та стане другою за вартістю.

Звіти показують, що Binance процвітає в цьому прагненні. За останні кілька місяців BUSD біткоїну виріс на 22% з приблизно 17,64 мільярда доларів до 21,62 долара.

Нині BUSD знаходиться позаду USDT, в той час як USDC зазнала втрат. Аналогічно, дві помітні обмінні платформи у вересні виключили з лістингу стейблкоїн.

Binance та WazirX виключили зі списку кілька стабільних монет, включаючи USDC, USDP та TUSD. Очікується, що цей крок WazirX сприятиме широкому впровадженню Binance (BUSD).

Джеремі Аллейр із Circle заявив, що дії Binance не вплинуть на USDC. Через кілька тижнів після делістингу, стабільна монета Circle постраждала, але все ще зберігає свої позиції в топ-5.

У результаті ми маємо, що кілька факторів сприяли втраті близько 20% ринкової вартості USDC. Одноденне виведення близько 5 мільярдів доларів США призвело до втрати 9,2% загальної ринкової вартості. Делістинг на Binance та WazirX призвів до втрати 6%. Експерти вважають, що Circle необхідно повернути довіру інвесторів та платіжних платформ, щоб повернутися до нормального життя.

До речі, раніше у нас виходив цікавий ексклюзив про те, що таке криптовалюта, як на ній заробити й не натрапити на шахраїв.