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Ця зима торкнулась і криптовалюти? Чому USDC втратила 20% своєї ринкової капіталізації за місяць

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 28 Листопада 2022, 14:45
Cryptex

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