Возможность получить 100% скидку? Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Уже с июня 2023 возрастут цены на некоторые коммунальные услуги. Изменится тариф на электроэнергию и, вероятно, поднимется цена на водоснабжение. Так что сумма в платежках украинцев вырастет. Впрочем, некоторые пенсионеры могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг.

Мы расскажем, кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги и что для этого нужно.

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку

Пенсионеры некоторых категорий могут не платить за ряд услуг, если они:

раньше работали педагогами, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

имеют особые заслуги перед родиной;

являются членами семьи погибшего, имеющего особые заслуги перед родиной.

— Человек имеет право на 100% скидку, если его среднемесячный доход за шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу 2023 года (3760 гривен), — отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Если человек попадает в категорию, то он может не платить за:

жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом;

коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

топливо и сжиженный газ.

Кто может получить 50% скидки на коммунальные услуги

Платить половину суммы за коммунальные услуги разрешается:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей);

родителям и членам семьи лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, которые стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей, и члены их семей;

жене (супругу) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьям, у которых есть ребенок с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы;

участникам войны;

отдельным категориям лиц среди жертв нацистских преследований.

А скидку в размере 25% на оплату коммунальных услуг получают украинцы со статусом “Ребенок войны”.

Ранее мы рассказывали о размере максимальной пенсии в Украине в 2023 году и как начисляют эту сумму.

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