Возможность получить 100% скидку? Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Уже с июня 2023 возрастут цены на некоторые коммунальные услуги. Изменится тариф на электроэнергию и, вероятно, поднимется цена на водоснабжение. Так что сумма в платежках украинцев вырастет. Впрочем, некоторые пенсионеры могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг.
Мы расскажем, кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги и что для этого нужно.
Пенсионеры некоторых категорий могут не платить за ряд услуг, если они:
— Человек имеет право на 100% скидку, если его среднемесячный доход за шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу 2023 года (3760 гривен), — отмечают в Пенсионном фонде Украины.
Если человек попадает в категорию, то он может не платить за:
Платить половину суммы за коммунальные услуги разрешается:
А скидку в размере 25% на оплату коммунальных услуг получают украинцы со статусом “Ребенок войны”.
Ранее мы рассказывали о размере максимальной пенсии в Украине в 2023 году и как начисляют эту сумму.
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