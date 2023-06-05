Є можливість отримати 100% знижку? Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги

Уже з червня 2023 року зростуть ціни на деякі комунальні послуги. Зміниться тариф на електроенергію та, ймовірно, зросте ціна на водопостачання. Тож сума у платіжках українців зросте. Утім, деякі пенсіонери можуть отримати 100% знижки на сплату комунальних послуг.

Ми розповімо, хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги та що для цього треба.

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку

Пенсіонери деяких категорій можуть не платити за ряд послуг, якщо вони:

раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;

мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

є членами родини загиблої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

— Особа має право на 100% знижку, якщо її середньомісячний дохід за шість місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року (3760 гривень), — зазначають у Пенсійному фонді України.

Якщо людина потрапляє у категорію, то вона може не платити за:

житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);

паливо та зріджений газ.

Хто може отримати 50% знижки на комунальні послуги

Платити половину суми за комунальні послуги дозволяється:

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників);

батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;

дружині (чоловіку) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’ї, що має дитину з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасникам війни;

окремим категоріям осіб з-поміж жертв нацистських переслідувань.

А знижку у розмірі 25% на сплату комунальних послуг мають українці зі статусом “Дитина війни”.

Раніше ми розповідали про розмір максимальної пенсії в Україні у 2023 році та як нараховують цю суму.

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