Є можливість отримати 100% знижку? Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги

Уже з червня 2023 року зростуть ціни на деякі комунальні послуги. Зміниться тариф на електроенергію та, ймовірно, зросте ціна на водопостачання. Тож сума у платіжках українців зросте. Утім, деякі пенсіонери можуть отримати 100% знижки на сплату комунальних послуг.
Ми розповімо, хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги та що для цього треба.
Пенсіонери деяких категорій можуть не платити за ряд послуг, якщо вони:
— Особа має право на 100% знижку, якщо її середньомісячний дохід за шість місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року (3760 гривень), — зазначають у Пенсійному фонді України.
Якщо людина потрапляє у категорію, то вона може не платити за:
Платити половину суми за комунальні послуги дозволяється:
А знижку у розмірі 25% на сплату комунальних послуг мають українці зі статусом “Дитина війни”.
Раніше ми розповідали про розмір максимальної пенсії в Україні у 2023 році та як нараховують цю суму.
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