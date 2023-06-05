Економія

Є можливість отримати 100% знижку? Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Червня 2023, 12:00
Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку: перелік категорій
Фото: Pexels

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