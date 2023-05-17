Економія

Тарифи на комунальні послуги 2023: що зросло в ціні, а що залишилося без змін

Діана Просяник, редакторка сайту 17 Травня 2023, 15:00
тарифи на комуналку 2023
Фото: Unsplash

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