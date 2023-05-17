Тарифи на комунальні послуги 2023: що зросло в ціні, а що залишилося без змін

За останній рік, у проміжку квітень 2022 – квітень 2023, збільшилася вартість комунальних послуг. Такі дані надає Держстат.
Тарифи на деякі послуги відчутно збільшились, а саме: на утримання та ремонт житла, а також на збір сміття ціни зросли на 20,6% і 17% відповідно. Також відбулося зростання тарифів на:
Варто зазначити, що деякі послуги не збільшилися у ціні, зокрема, стабільні ціни на електроенергію та воду. Крім того, ціна на природний газ знизилася на 0,4%.
Тариф від Нафтогазу, що становить 7,96 грн за кубометр газу, зберігатиметься до 1 травня 2024 року.
На воду тарифи не змінились. Попри те, що в НКРЕКП на початку весни було анонсовано підвищення тарифів на воду у квітні та липні, воно так і не були впроваджене.
За електрику тариф зберігається на поточних 1,44 та 1,68 грн за кіловат-годину, залежно від обсягу спожитої електроенергії. Однак споживачам слід очікувати на підвищення.
Раніше ми розповідали, чому зростуть тарифи на електроенергію в Україні.
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