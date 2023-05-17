Тарифы на коммунальные услуги 2023: что выросло в цене, а что осталось без изменений

За последний год, в промежутке апрель 2022 – апрель 2023, возросла стоимость коммунальных услуг. Такие данные предоставляет Госстат.

На какие коммунальные услуги выросли тарифы

Тарифы на ряд услуг ощутимо увеличились, а именно: на содержание и ремонт жилья, а также на сбор мусора цены выросли на 20,6% и 17% соответственно. Также возросли тарифы на:

услуги по управлению многоквартирными домами — 1,8%;

водоснабжение — 0,8%;

канализацию — 0,7%.

Стоит отметить, что некоторые услуги не увеличились в цене, в частности, стабильны цены на электроэнергию и воду. Кроме того, цена на природный газ снизилась на 0,4%.

Водоснабжение, электричество и газ: стоимость услуг

Тариф от Нафтогаза на уровне 7,96 грн за кубометр газа будет сохраняться до 1 мая 2024 года.

На воду тарифы не изменились. Несмотря на то, что в НКРЭКУ в начале весны было анонсировано повышение тарифов на воду в апреле и июле, они так и не были внедрены.

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За электричество тариф так сохраняется на текущих 1,44 и 1,68 грн за киловатт-час, в зависимости от объема потребленной электроэнергии. Однако потребителям следует ожидать повышения.

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