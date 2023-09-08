Немного перемен для пользователей: куда платить за распределение газа

Из-за смены оператора газораспределения в нескольких областях Украины обновились реквизиты на оплату за распределение газа. Кого коснулись перемены и куда платить за распределение газа, рассказываем тебе дальше.

Куда платить за распределение газа

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины сообщила о некоторых изменениях в оплате за газ. Пока это касается жителей трех областей Украины: Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской.

Обновления связаны с изменением управления местных облгазов, которое перешло в Нафтогаз Украины.

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Никаких изменений для пользователей в оплате услуг не произошло, однако теперь им нужно платить деньги по двум платежкам. Теперь расчет за газ для потребителей в трех областях будет производиться по новым реквизитам.

— В связи с изменением оператора по газораспределению изменяется только расчетный счет. Но личные счета клиентов остаются неизменными, — сообщил департамент коммуникаций ООО Газораспределительные сети Украины.

Корректные реквизиты обнародуются на сайтах и социальных сетях предприятий в регионах, а платформы для приема оплаты автоматически обновляются в связи с расширением лицензионной деятельности.

Подавать показания счетчиков теперь нужно с 1 по 5 число ежемесячно через сервис my.gas.ua в личном кабинете. Оплатить услуги можно в:

кассах банков;

отделениях Укрпочты;

Приват24;

Ощад24/7;

терминалах EasyPay.

Как передать показатели за газ, мы подробно объясняли в нашем другом материале.

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