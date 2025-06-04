Платят ли стипендию летом студентам университетов и колледжей: что говорит закон

Стипендия для студента во многих случаях — буквально способ выжить, ведь не все могут работать и учиться одновременно, особенно на дневной форме. Поэтому стипендия — это как спасательный круг, который позволяет и в столовке поесть, а иногда и кофе в кафе выпить.

Платят ли стипендию летом в Украине и на что рассчитывать студенту колледжа и вуза — рассказываем в материале.

Как начисляются стипендии в Украине

Все начисления студенческих стипендий — кому, когда и сколько платят — указывается в законодательном документе Порядок назначения и выплаты стипендий.

Этот порядок утвердил Кабинет Министров еще в 2004 году (постановление №882). Именно на этот документ опираются все университеты и колледж, когда решают, кто получит стипендию.

В нем прописаны два основных типа стипендий:

академическая — за успешное обучение;

социальная — для тех, кто имеет право на льготы: например сироты, студенты из малообеспеченных семей.

Платят ли стипендию летом

Летние каникулы — не повод оставить студентов без денег. Имеющие право на стипендию получают ее заранее на все лето. То есть, еще до отпуска, студенту выплачивают деньги сразу за июль и август.

Это сделано для того, чтобы студенты могли спокойно отдохнуть или подзаработать, не думая о том, где взять деньги на элементарное.

Платят ли стипендию первокурсникам

Хотя у первокурсников еще не было сессии, они могут получать стипендию уже с первого семестра. Но решение принимается не за оценки, потому что их еще никто не получил, а за другие показатели: результаты ВНО, творческие конкурсы и т.д.

Каждый университет или колледж может иметь свои условия — например, составлять свой рейтинг поступающих и на его основе решать, кто получит стипендию.

Первый курс — это период, когда стипендия вполне реальна.

Платят ли стипендию летом выпускникам после защиты диплома

Обучающимся на последнем курсе стипендию платят до самого завершения обучения. То есть, до момента, когда ты получаешь диплом, тебе дают средства на тех же условиях: если заслужил стипендию, ты ее получишь. А вот после выпуска выплаты автоматически прекращают.

А вот если ты планируешь продолжить обучение, скажем, на магистратуре, тогда в новом учебном заведении (или на высшем уровне образования) можно снова претендовать на выплаты уже на других условиях.

Если же хочешь узнать, как именно это работает именно в твоем вузе или колледже, спроси напрямую в деканате. Там расскажут, как определяют, кто получает стипендию и какие нюансы.

Раньше мы рассказывали: какая стипендия в университете, максимальные и минимальные суммы.

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