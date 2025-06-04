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Чи платять стипендію влітку студентам університетів і коледжів: що каже закон

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Червня 2025, 15:15
чи платять стипендію влітку
Фото Pexels

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