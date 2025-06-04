Чи платять стипендію влітку студентам університетів і коледжів: що каже закон

Стипендія для студента у багатьох випадках — буквально спосіб вижити, адже не всі мають змогу працювати й вчитися одночасно, особливо на денній формі. Тому стипендія — це як рятувальний круг, який дозволяє і в їдальні поїсти, а іноді й каву випити.

Чи платять стипендію влітку в Україні, і на що розраховувати студенту коледжу та вишу — розказуємо у матеріалі.

Як нараховуються стипендії в Україні

Усі нарахування студентських стипендій — кому, коли й скільки платять — вказується в законодавчому документі Порядок призначення і виплати стипендій.

Цей порядок затвердив Кабінет міністрів ще у 2004 році (постанова № 882). Саме на цей документ спираються усі університети й коледжі, коли вирішують, хто отримає стипендію.

У ньому прописані два основні типи стипендій:

академічна — за успішне навчання;

соціальна — для тих, хто має право на пільги: приміром, сироти, студенти з малозабезпечених сімей.

Чи платять стипендію влітку

Літні канікули — не привід залишити студентів без грошей. Ті, хто має право на стипендію, отримують її заздалегідь за все літо. Тобто ще до відпустки, студенту виплачують гроші одразу за липень та серпень.

Це зроблено для того, щоб студенти могли спокійно відпочити чи підзаробити, не думаючи про те, де взяти гроші на елементарне.

Чи платять стипендію першокурсникам

Хоча у першокурсників ще не було сесії, вони можуть отримати кошти вже з першого семестру. Але рішення приймається не за оцінки, бо їх ще ніхто не отримав, а за інші показники: результати ЗНО, творчі конкурси тощо.

Кожен університет або коледж може мати свої умови — наприклад, складати свій рейтинг вступників і на його основі вирішувати, хто отримає стипендію.

Тож перший курс — це період, коли стипендія цілком реальна.

Чи платять стипендію влітку випускникам після захисту диплома

Тим, хто навчається на останньому курсі, стипендію платять до самого завершення навчання. Тобто, до моменту, коли ти отримуєш диплом, тобі дають кошти на тих самих умовах: якщо заслужив (-ла) стипендію, ти її отримаєш. А от після випуску — виплати автоматично припиняють.

А от якщо ти плануєш продовжити навчання, скажімо, на магістратурі, тоді в новому навчальному закладі (чи на вищому рівні освіти) можна знову претендувати на стипендію — вже на інших умовах.

Якщо ж хочеш дізнатися, як саме це працює саме у твоєму виші чи коледжі — запитай напряму у деканаті. Там розкажуть, як визначають, хто отримує виплати, і які є нюанси.

Раніше ми розповідали: яка стипендія в університеті, максимальні та мінімальні суми.

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