Почему падает курс доллара и можно ли ожидать еще меньшую цену? Рассказываем, что происходит с валютой

Курс доллара за последний год сильно менялся. Из-за полномасштабной войны в Украине курс доллара был похож на американские горки. Он резко вырос, потом немного падал, потом снова рос. А Нацбанк закрепил курс доллара на одном уровне.

Сейчас украинцы могут заметить, что курс доллара снова начал падать. Это не значит, что нужно в панике продавать или наоборот скупать валюту, пока она дешевле. Мы расскажем, почему падает доллар и снизится ли еще цена на валюту.

Курс доллара в Украине сегодня

Курс доллара в Украине 8 марта составляет:

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в банках: покупка — 38,4 грн, продажа — 38,9 грн;

на черном рынке: покупка — 38,53 грн, продажа — 38,7 грн;

официальный курс Нацбанка — 36,5686 грн.

Почему падает доллар в Украине

Разные аналитики и эксперты отмечают, что динамика покупки валюты населением остается в привычных пределах, поэтому это не влияет на наличный курс доллара. Однако часть операций постепенно смещается из наличного в безналичный сегмент. Многие украинцы могут размещать валюту на депозитах, ведь это выгоднее.

Банкир Герман Марченко в комментарии для 24 канала рассказал, что доллар падает, ведь его сейчас слишком много на рынке. По его словам, предложение на 5-7% превышает спрос.

Что влияет на падение доллара

На уменьшение курса доллара влияют:

валютные депозиты — часть украинцев перешли на банковские трехмесячные депозиты в долларах с официальным курсом;

оживление потребительского спроса — люди стали больше тратить денег в магазинах, покупать то, что раньше откладывали ради сбережений;

помощь от партнеров — Всемирный банк и США пообещали Украине помощь, которая вот-вот должна поступить в нашу страну;

активность аграриев — близится посевной сезон, аграрии начали продавать валюту.

Упадет ли доллар еще меньше

Во время войны сложно прогнозировать, что будет с курсом валют. На рост или падение валюты может оказывать влияние абсолютно все. Однако эксперты считают, что не стоит ожидать, что доллар упадет еще ниже

— Это не иначе, как “зыбь”, которую следует воспринимать спокойно, без чрезмерного ажиотажа.

Вряд ли это свидетельствует об искусственном приближении наличного курса к курсу коммерческих банков и официальному курсу, — отмечает Герман Марченко.

Конечно, многим украинцам хотелось, чтобы курс доллара снова упал до 36,6 грн. Однако директор департамента казначейских операций одного из банков Анна Золотько считает, что теоретически курс доллара мог бы упасть до 37,30-37,60 грн. Однако практика показывает иначе, доллар не станет дешевле 38,00-38,2 грн. Дальше он может снова начать расти.

Сейчас то время, когда нужно очень внимательно планировать свой бюджет, чтобы не оказаться в долгах. Ранее мы рассказывали, как управлять финансами.

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