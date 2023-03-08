Чому падає курс долара та чи можна очікувати ще меншої ціни? Розповідаємо, що відбувається з валютою

Курс долара за останній рік сильно змінювався. Через повномасштабну війну в Україні курс долара був схожий на американські гірки. Він різко зріс, потім трішки падав, потім знову зростав. А Нацбанк закріпив курс долара на одному рівні.

Зараз українці можуть помітити, що курс долара знову почав падати. Це не означає, що треба в паніці продавати чи навпаки скуповувати валюту, поки дешевша. Ми розповімо, чому падає долар та чи знизиться ще ціна на валюту.

Курс долара в Україні сьогодні

Курс долара в Україні 8 березня становить:

Зараз також дивляться

у банках: купівля — 38,4 грн, продаж — 38,9 грн;

на чорному ринку: купівля — 38,53 грн, продаж — 38,7 грн;

офіційний курс Нацбанку — 36,5686 грн.

Чому падає долар в Україні

Різні аналітики та експерти зазначають, що динаміка купівлі валюти населенням залишається у звичних межах, тому це не впливає на готівковий курс долара. Проте частина операцій поступово зміщується з готівкового в безготівковий сегмент. Багато українців можуть розміщувати валюту на депозитах, адже це вигідніше.

Банкір Герман Марченко у коментарі для 24 каналу розповів, що долар падає, адже його зараз забагато на ринку. За його словами, пропозиція на 5-7% перевищує попит.

Що впливає на падіння долара

На зменшення курсу долара впливають:

валютні депозити — частина українців перейшли на банківські тримісячні депозити у доларах з офіційним курсом;

пожвавлення споживчого попиту — люди стали більше витрачати грошей в магазинах, купувати те, що раніше відкладали заради заощаджень;

допомога від партнерів — Світовий банк та США пообіцяли Україну допомогу, яка от-от має надійти до нашої країни;

активність аграріїв — наближається посівний сезон, аграрії почали продавати валюту.

Чи впаде долар ще менше

Під час війни складно прогнозувати, що буде з курсом валют. На ріст чи падіння валюти може впливати абсолютно все. Проте експерти вважають, що не варто очікувати, що долар впаде ще нижче

— Це не інакше, як “брижі”, які слід сприймати спокійно, без надмірного ажіотажу.

Навряд чи це свідчить про штучне наближення готівкового курсу до курсу комерційних банків та офіційного курсу, — наголошує Герман Марченко.

Звісно, багатьом українцям хотілося б, щоб курс долара знову впав до 36,6 грн. Однак директорка департаменту казначейських операцій одного з банків Анна Золотько вважає, що теоретично курс долара міг би впасти до 37,30-37,60 грн. Однак практика показує інакше, долар не стане дешевшим ніж 38,00-38,2 грн. Далі він може знову почати зростати.

Зараз той час, коли треба надзвичайно уважно планувати свій бюджет, щоб не опинитися у боргах. Раніше ми розповідали, як управляти фінансами.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!