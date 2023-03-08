Чому падає курс долара та чи можна очікувати ще меншої ціни? Розповідаємо, що відбувається з валютою

Курс долара за останній рік сильно змінювався. Через повномасштабну війну в Україні курс долара був схожий на американські гірки. Він різко зріс, потім трішки падав, потім знову зростав. А Нацбанк закріпив курс долара на одному рівні.
Зараз українці можуть помітити, що курс долара знову почав падати. Це не означає, що треба в паніці продавати чи навпаки скуповувати валюту, поки дешевша. Ми розповімо, чому падає долар та чи знизиться ще ціна на валюту.
Курс долара в Україні 8 березня становить:
Різні аналітики та експерти зазначають, що динаміка купівлі валюти населенням залишається у звичних межах, тому це не впливає на готівковий курс долара. Проте частина операцій поступово зміщується з готівкового в безготівковий сегмент. Багато українців можуть розміщувати валюту на депозитах, адже це вигідніше.
Банкір Герман Марченко у коментарі для 24 каналу розповів, що долар падає, адже його зараз забагато на ринку. За його словами, пропозиція на 5-7% перевищує попит.
На зменшення курсу долара впливають:
Під час війни складно прогнозувати, що буде з курсом валют. На ріст чи падіння валюти може впливати абсолютно все. Проте експерти вважають, що не варто очікувати, що долар впаде ще нижче
— Це не інакше, як “брижі”, які слід сприймати спокійно, без надмірного ажіотажу.
Навряд чи це свідчить про штучне наближення готівкового курсу до курсу комерційних банків та офіційного курсу, — наголошує Герман Марченко.
Навряд чи це свідчить про штучне наближення готівкового курсу до курсу комерційних банків та офіційного курсу, — наголошує Герман Марченко.
Звісно, багатьом українцям хотілося б, щоб курс долара знову впав до 36,6 грн. Однак директорка департаменту казначейських операцій одного з банків Анна Золотько вважає, що теоретично курс долара міг би впасти до 37,30-37,60 грн. Однак практика показує інакше, долар не стане дешевшим ніж 38,00-38,2 грн. Далі він може знову почати зростати.
Зараз той час, коли треба надзвичайно уважно планувати свій бюджет, щоб не опинитися у боргах. Раніше ми розповідали, як управляти фінансами.
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