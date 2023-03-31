Почему Биткойн превысил отметку в $28 000 и что будет дальше?

Криптовалюта превысила отметку в $28 000 впервые с июня 2022 года, достигнув максимума в 28 258 долларов в воскресенье.

Цена биткойна выросла до уровней, невиданных примерно за девять месяцев, чему способствовало сочетание таких факторов, как турбулентность в банковском секторе, данные по инфляции, превзошедшие ожидания, и возобновившийся оптимизм в отношении более сговорчивой Федеральной резервной системы.

С начала года стоимость Биткойна, как и криптовалютная пара BTC/USDT, выросла почти на 70%, и другие цифровые активы последовали его примеру. Ethereum, например, вырос примерно на 17% с начала прошлой недели, в то время как Solana и Cardano, считающиеся “альткоинами”, также продемонстрировали рост.

Сейчас также смотрят

Крупнейший в мире цифровой актив Биткойн снова набирает обороты, подскочив на 22% всего за 7 дней. BTC ненадолго поднялся выше $28 000 в понедельник, поскольку крах американских банков, таких как SVB и signature, вновь разожгли дебаты о важности децентрализованных финансов (DeFi) и цифровых активов. Заседание FOMC на этой неделе станет основным фактором, влияющим на рынок.

На прошлой неделе более широкие рынки испытывали колебания из-за банкротств нескольких американских кредиторов, а также новых опасений, связанных с Credit Suisse Group AG. Однако в воскресенье UBS Group AG согласилась приобрести швейцарский банк, что ослабило некоторые опасения.

Несмотря на это, некоторые инвесторы по-прежнему призывают ФРС приостановить повышение процентных ставок. Тем не менее, данные за середину недели показали, что базовый индекс потребительских цен вырос больше, чем ожидалось, подчеркивая, что борьба с инфляцией далека от завершения.

В результате неясно, как центральный банк отреагирует на эти неоднозначные сигналы на предстоящем заседании ФРС.

Из-за данной ситуации можно наблюдать следующие изменения цены Биткойна, которые будут описаны ниже.

Прогноз цены Биткойна на 2023 год

Минимальная стоимость Биткойна составит $30 353,70. Максимальный уровень, которого может достичь цена BTC, составляет $34 912,63. Ожидается, что средняя торговая цена составит около $31 239,92.

Прогноз цены BTC на март 2023 года

Cредний курс BTC составит $23 263,14 в марте 2023 года. Его минимальную и максимальную цены можно ожидать на уровне $21 047,61 и $23 927,81 соответственно.

Апрель 2023: Прогноз цены Биткойна

Минимальная торговая стоимость может составить $23 085,90, в то время как максимальная может достичь $24 858,32 в течение этого месяца. В среднем ожидается, что стоимость Биткойна может составить около $24 193,67.

Прогноз цены BTC на май 2023 года

Cредний курс BTC может составить около $24 677,54 долларов в мае 2023 года. Он может упасть как минимум до $23 791,32. Максимальная стоимость может составлять $25 826,08.

Июнь 2023: Прогноз цены Биткойна

BTC будет торговаться в среднем на уровне $25 664,64. Июнь 2023 года также может стать свидетелем увеличения стоимости Биткойна до $26 813,18. Предполагается, что цена не упадет ниже $24 778,42 в июне 2023 года.

Прогноз цены BTC на июль 2023 года

Средний торговый показатель за июль 2023 года — $26 691,23. Самые низкие и пиковые курсы BTC могут составлять $25 805,01 и $28 096,41.

Август 2023: Прогноз цены Биткойна

Цена BTC составит около $27 491,96. В августе 2023 года стоимость Биткойна может упасть до минимума в $26 384,19. Ожидаемое пиковое значение может составить $29 430,97 в августе 2023 года.

Прогноз цены BTC на сентябрь 2023 года

Курс BTC может достичь максимума, пробив отметку в $30 805,57. Однако он может упасть до $27 208,96. На сентябрь 2023 года прогнозируемый средний курс Биткойна составляет почти $28 316,73.

Октябрь 2023: Прогноз цены Биткойна

Биткойн будет торговаться на среднем уровне $29 449,39. Криптоаналитики ожидают, что в октябре 2023 года цена BTC может колебаться между $28 341,63 и $31 938,24.

Прогноз цены BTC на ноябрь 2023 года

Стоимость Биткойна не опустится ниже минимума в $29 152,16. Максимальный пик, ожидаемый в этом месяце, составляет $33 410,71. Предполагаемая средняя торговая стоимость будет находиться на уровне $30 038,38.

Декабрь 2023: Прогноз цены Биткойна

Максимальная торговая стоимость Биткойна составит около $34 912,63 с возможностью снижения до минимума в $30 353,70. В декабре 2023 года средняя стоимость составит $31 239,92.

Заключение

2023 год для криптовалюты начинается со стремительного скачка его цены, что может в дальнейшем ознаменовать начало возвращения показателей 2020-2021 годов, когда Биткойн был в диапазоне 40 000-60 000 долларов.

По крайней мере, монета выросла на 70%, что может ознаменовать временное падение цены ввиду резкого скачка.

Но позже медвежий тренд может окончиться в конце весны и смениться на бычий в начале лета.

Кстати, раньше мы публиковали топ-7 книг о цифровизации современного мира — от криптовалют до искусственного интеллекта.