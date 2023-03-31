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Почему Биткойн превысил отметку в $28 000 и что будет дальше?

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 31 марта 2023, 11:45
Біткойн - прогноз ціни
Фото: Unsplash

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