Чому Біткойн перевищив позначку $28 000 і що буде далі?

Криптовалюта перевищила позначку $28 000 вперше з червня 2022 року, досягнувши максимуму у 28 258 доларів у неділю.

Ціна біткойна зросла до рівнів, небачених приблизно за дев’ять місяців, чому сприяло поєднання таких факторів, як турбулентність у банківському секторі, дані щодо інфляції, перевершили очікування, і оптимізм, що відновився, щодо більш згідливої Федеральної резервної системи.

З початку року вартість Біткойна, як і криптовалютна пара BTC/USDT, зросла майже на 70%, і інші цифрові активи наслідували його приклад. Ethereum, наприклад, виріс приблизно на 17% з початку минулого тижня, тоді як Solana і Cardano, які вважаються “альткоінами”, також продемонстрували зростання.

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Найбільший у світі цифровий актив Біткойн знову набирає обертів, підскочивши на 22% лише за 7 днів. BTC ненадовго піднявся вище $28 000 у понеділок, оскільки крах американських банків, таких як SVB та signature, знову розпалили дебати про важливість децентралізованих фінансів (DeFi) та цифрових активів. Засідання FOMC цього тижня стане основним фактором, що впливає на ринок.

Минулого тижня ширші ринки зазнавали коливань через банкрутства кількох американських кредиторів, а також нових побоювань, пов’язаних із Credit Suisse Group AG. Однак у неділю UBS Group AG погодилася придбати швейцарський банк, що послабило деякі побоювання.

Попри це, деякі інвестори, як і раніше, закликають ФРС призупинити підвищення процентних ставок. Проте дані за середину тижня показали, що базовий індекс споживчих цін зріс більше, ніж очікувалося, наголошуючи на тому, що боротьба з інфляцією далека від завершення.

В результаті неясно, як центральний банк відреагує на ці неоднозначні сигнали на засіданні ФРС.

Через цю ситуацію можна спостерігати такі зміни ціни Біткойна, які будуть описані нижче.

Прогноз ціни Біткойна на 2023 рік

Мінімальна вартість Біткойна становитиме $30 353,70. Максимальний рівень, якого може досягти ціна BTC становить $34 912,63. Очікується, що середня торгова ціна становитиме близько $31 239,92.

Прогноз ціни BTC на березень 2023 року

Середній курс BTC становитиме $23 263,14 у березні 2023 року. Його мінімальну та максимальну ціни очікується на рівні $21 047,61 та $23 927,81 відповідно.

Квітень 2023: Прогноз ціни Біткойна

Мінімальна торгова вартість може становити $23 085,90, у той час як максимальна може досягти $24 858,32 протягом місяця. У середньому очікується, що вартість Біткойна може становити близько $24 193,67.

Прогноз ціни BTC на травень 2023 року

Середній курс BTC може становити близько $24 677,54 доларів у травні 2023 року. Він може впасти щонайменше до $23 791,32. Максимальна вартість може становити $25 826,08.

Червень 2023: Прогноз ціни Біткойна

BTC торгуватиметься в середньому на рівні $25 664,64. Червень 2023 року може стати свідком збільшення вартості Біткойна до $26 813,18. Передбачається, що ціна не впаде нижче за $24 778,42 у червні 2023 року.

Прогноз ціни BTC на липень 2023 року

Середній торговий показник за липень 2023 року – $26 691,23. Найнижчі та пікові курси BTC можуть становити $25 805,01 та $28 096,41.

Серпень 2023: Прогноз ціни Біткойна

Ціна BTC становитиме близько $27 491,96. У серпні 2023 року вартість Біткойна може впасти до мінімуму $26 384,19. Очікуване пікове значення може становити $29 430,97 у серпні 2023 року.

Прогноз ціни BTC на вересень 2023 року

Курс BTC може досягти максимуму, пробивши позначку $30805,57. Однак він може впасти до $27 208,96. На вересень 2023 року прогнозований середній курс Біткойна становить майже $28 316,73.

Жовтень 2023: Прогноз ціни Біткойна

Біткойн торгуватиметься на середньому рівні $29 449,39. Криптоаналітики очікують, що у жовтні 2023 року ціна BTC може коливатися між $28 341,63 та $31 938,24.

Прогноз ціни BTC на листопад 2023 року

Вартість Біткойна не опуститься нижче за мінімум $29 152,16. Максимальний пік, що очікується цього місяця, становить $33 410,71. Передбачувана середня торгова вартість буде на рівні $30 038,38.

Грудень 2023: Прогноз ціни Біткойна

Максимальна торгова вартість Біткойна становитиме близько $34 912,63 з можливістю зниження до мінімуму $30 353,70. У грудні 2023 року середня вартість становитиме $31 239,92.

Висновок

2023 для криптовалюти починається зі стрімкого стрибка його ціни, що може надалі ознаменувати початок повернення показників 2020-2021 років, коли Біткойн був у діапазоні 40 000-60 000 доларів.

Принаймні монета зросла на 70%, що може ознаменувати тимчасове падіння ціни через різкий стрибок.

Але пізніше ведмежий тренд може закінчитися наприкінці весни й змінити бичачий на початку літа.

До речі, раніше ми публікували топ-7 книжок про цифровізацію сучасного світу — від криптовалют до штучного інтелекту.