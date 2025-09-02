Сколько стоит проезд в Одессе в общественном транспорте и как сэкономить на поездках

Репутации Одессы как самого привлекательного курортного города не способна навредить даже война. Десятки тысяч туристов продолжают выбирать её для отдыха и экскурсий.
Сколько стоит проезд в общественном транспорте Одессы и будут ли повышены цены с 1 сентября — разбираемся в материале.
Сколько стоит проезд в Одессе
В сентябре стоимость проезда в городском транспорте Одессы остаётся такой же, как и в августе — никаких изменений не предусмотрено.
Последнее повышение произошло 1 декабря 2024 года, с тех пор цены зафиксированы.
Цена разового билета в Одессе
-
трамвай и троллейбус — 15 гривен;
-
маршрутки: в пределах города — 20 гривен, по направлению к 6-му км Овидиопольской дороги — 40 гривен;
-
пригородный проезд: маршруты №67 и №68 из Одессы в Южный — 70 гривен.
Стоимость проездных билетов (абонементов)
Существенно сэкономить можно, если покупать не разовые билеты, а проездные.
-
школьники: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (трамвай + троллейбус);
-
студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба);
-
население: 420 грн (один), 567 грн (оба);
-
служебные поездки (для организаций): 630 грн (один), 756 грн (оба).
Для гостей города или тех, кто не пользуется транспортом на постоянной основе, предусмотрены удобные краткосрочные проездные:
-
на 7 дней — 105 грн;
-
на 10 дней — 148 грн;
-
на 15 дней — 219 грн.
Также можно приобрести абонемент сразу на три месяца — его стоимость составит 1170 грн.
Как оплатить проезд в Одессе
Оплатить поездку можно любым удобным способом: наличными, банковскими или транспортными картами, а также через мобильные приложения.
Самый простой вариант — воспользоваться валидатором: достаточно отсканировать QR-код в приложениях Приват24 или Transpod. Альтернатива — передать деньги водителю наличными.
Кроме того, в регионе действует GPS-мониторинг маршрутных автобусов, что позволяет отслеживать их график. Вся маршрутная сеть доступна онлайн через сервис EasyWay.
