Сколько стоит проезд в Одессе в общественном транспорте и как сэкономить на поездках

Репутации Одессы как самого привлекательного курортного города не способна навредить даже война. Десятки тысяч туристов продолжают выбирать её для отдыха и экскурсий.

Сколько стоит проезд в общественном транспорте Одессы и будут ли повышены цены с 1 сентября — разбираемся в материале.

Сколько стоит проезд в Одессе

В сентябре стоимость проезда в городском транспорте Одессы остаётся такой же, как и в августе — никаких изменений не предусмотрено.

Последнее повышение произошло 1 декабря 2024 года, с тех пор цены зафиксированы.

Цена разового билета в Одессе

трамвай и троллейбус — 15 гривен;

маршрутки : в пределах города — 20 гривен, по направлению к 6-му км Овидиопольской дороги — 40 гривен;

пригородный проезд: маршруты №67 и №68 из Одессы в Южный — 70 гривен.

Стоимость проездных билетов (абонементов)

Существенно сэкономить можно, если покупать не разовые билеты, а проездные.

школьники : 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (трамвай + троллейбус);

студенты : 240 грн (один), 340 грн (оба);

население : 420 грн (один), 567 грн (оба);

служебные поездки (для организаций): 630 грн (один), 756 грн (оба).

Для гостей города или тех, кто не пользуется транспортом на постоянной основе, предусмотрены удобные краткосрочные проездные:

на 7 дней — 105 грн;

на 10 дней — 148 грн;

на 15 дней — 219 грн.

Также можно приобрести абонемент сразу на три месяца — его стоимость составит 1170 грн.

Как оплатить проезд в Одессе

Оплатить поездку можно любым удобным способом: наличными, банковскими или транспортными картами, а также через мобильные приложения.

Самый простой вариант — воспользоваться валидатором: достаточно отсканировать QR-код в приложениях Приват24 или Transpod. Альтернатива — передать деньги водителю наличными.

Кроме того, в регионе действует GPS-мониторинг маршрутных автобусов, что позволяет отслеживать их график. Вся маршрутная сеть доступна онлайн через сервис EasyWay.

