Скільки коштує проїзд в Одесі в громадському транспорті та як зекономити на поїздках

Репутації Одеси як найпривабливішого курортного міста не здатна завдати шкоди навіть війна. Десятки тисяч туристів продовжують обирати її для відпочинку та екскурсій.

Скільки коштує проїзд у громадському транспорті в Одесі та чи будуть підвищені ціни з 1 вересня — розбираємось у матеріалі.

Скільки коштує проїзд в Одесі

У вересні вартість проїзду в міському транспорті Одеси залишається такою ж, як і в серпні — жодних змін не передбачається. Останнє підвищення сталося 1 грудня 2024 року, відтоді ціни зафіксовані, на якому рівні — далі у матеріалі.

Вартість проїзду в громадському транспорті Одеси: ціна на одноразовий квиток

трамвай і тролейбус — 15 гривень;

маршрутки : у межах міста — 20 гривень, у напрямку до 6-го км Овідіопольської дороги — 40 гривень;

приміський проїзд: маршрути №67 і №68 з Одеси до Південного — 70 гривень.

Вартість проїзду в Одесі: ціна на проїзні квитки (абонементи)

Суттєво зекономити можна, якщо купувати не разові білети, а проїзні квитки.

школярі : 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (трамвай + тролейбус);

студенти : 240 грн (один), 340 грн (обидва);

загальне населення : 420 грн (один), 567 грн (обидва);

службові поїздки (для організацій): 630 грн (один), 756 грн (обидва).

Гостям міста або тим, хто не користується міським транспортом постійно й не потребує місячного абонемента, в Одесі передбачені зручні короткострокові проїзні. Їхня ціна напряму залежить від терміну дії:

на 7 днів трамвайний квиток коштує 105 гривень;

на 10 днів — 148 гривень;

на 15 днів — 219 гривень.

Також можна придбати абонемент одразу на три місяці — у такому випадку вартість складе 1170 гривень.

Як платити за проїзд в Одесі

Розрахуватися за проїзд в Одесі можна у будь-який зручний для пасажира спосіб: готівкою, банківськими або транспортними картками, через мобільні додатки.

Найпростіше оплатити поїздку через валідатор — достатньо відсканувати QR-код у застосунках Приват24 чи Transpod. Альтернативний варіант — передати гроші водію готівкою.

Також у регіоні діє GPS-моніторинг маршрутних автобусів, і можна слідкувати за їхнім графіком. Маршрутна мережа доступна онлайн через EasyWay.

