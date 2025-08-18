Туристичний бум в Одесі: скільки українців поїхали до моря

Попри небезпеку, цього року кількість відпочивальників на одеському узбережжі встановлює рекорди. На пляжах повно людей. Здебільшого це внутрішні туристи зі Сходу та Центру країни. Обирають Одесу заради моря та більш-менш безпечних пляжів. Як місто зустрічає відпочивальників? Пляжний сезон в Одесі б’є рекорди На пляжах людно, як до повномасштабної війни. Відпочивальники кажуть, що хочуть бодай кілька днів відпочити від російських атак і обстрілів, просто побути біля моря. Ганна відпочиває в Одесі вже вдруге. Каже, що в Києві тривог не менше, тож загроза з моря її не лякає. Одесу люблю, вже вдруге тут за рік. У мене тут друзі, тому приїжджаю. Класно відпочиваю, нічого не боюсь! З початком повномасштабної війни Одеса стала єдиним доступним морським курортом в Україні. Регіони, які омиваються Азовським морем, нині під російською окупацією.Раніше, звичайно, Кирилівка була! Ми з Запоріжжя — все, що могло статися, вже сталося. Уже за війну стали розбиратися, що летить, — кажуть Костянтин та Міла. Частково недоступне і Чорне море. Пляжі за межами Одеси закриті через відсутність хвилерізів і пірсів. Відкрите море небезпечне через ворожі міни. У регіоні вже не раз траплялися трагедії. Читати на тему Загинули у морі: у Затоці та Кароліно-Бугазі люди підірвалися на мінах Чому відпочивальники проігнорували всі правила? А на міських пляжах небезпека може бути з повітря. Та на четвертий рік повномасштабної війни орендарі пляжів до цього готові. Підготували укриття, оповіщення відпочивальників про тривогу. Попри небезпеку цього року Одеса прийняла рекордну кількість відпочивальників за повномасштабну війну. У міській раді діляться, що це видно і за податковими надходженнями. 90% туристів з Києва, Миколаєва, Дніпра та Харкова. Із Заходу України майже не приїздять. Якщо тобі теж хотілося б встигти скупатися, розповідаємо, яка температура моря в Одесі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Відпочинок, Єдині новини, Одеса Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter