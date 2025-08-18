Туристический бум в Одессе: сколько украинцев поехали к морю

Несмотря на опасность, в этом году количество отдыхающих на одесском побережье устанавливает рекорды. На пляжах полно людей. В основном это внутренние туристы с Востока и Центра страны. Выбирают Одессу ради моря и более или менее безопасных пляжей. Как город встречает отдыхающих?

Пляжный сезон в Одессе бьет рекорды

На пляжах людно, как до полномасштабной войны. Отдыхающие говорят, что хотят хоть пару дней отдохнуть от российских атак и обстрелов, просто побыть у моря. Анна отдыхает в Одессе уже во второй раз. Говорит, что в Киеве тревог не меньше, так что угроза с моря ее не пугает.

Одессу люблю, уже второй раз здесь за год. У меня здесь друзья, потому приезжаю. Классно отдыхаю, ничего не боюсь!

С началом полномасштабной войны Одесса стала единственным доступным морским курортом в Украине. Регионы, омываемые Азовским морем, сейчас находятся под российской оккупацией.

Раньше, конечно, Кирилловка была! Мы из Запорожья, все, что могло произойти, уже произошло. Уже за войну стали разбираться, что летит, — говорят Константин и Мила.

Отчасти недоступно и Черное море. Пляжи за пределами Одессы закрыты из-за отсутствия волнорезов и пирсов. Открытое море опасно из-за вражеских мин. В регионе уже не раз случались трагедии.

А на городских пляжах опасность может быть с воздуха. Но на четвертый год полномасштабной войны арендаторы пляжей к этому готовы. Подготовили укрытия, оповещения отдыхающих о тревоге.

Несмотря на опасность, в этом году Одесса приняла рекордное количество отдыхающих за полномасштабную войну. В городском совете делятся, что это видно и по налоговым поступлениям. 90% туристов из Киева, Николаева, Днепра и Харькова

С Запада Украины почти не приезжают.

Если тебе тоже хотелось бы успеть искупаться, рассказываем, какая температура моря в Одессе.

